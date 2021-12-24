Off-road tutkunu iki kişi, kar yağışı sonrasında Sakarca Yaylasına ulaşmak için orman yolunu tercih etti. Macera dolu yolcuklarını anbean kaydeden maceraseverler, kar manzarası karşısında mest oldu.

Düzce'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte iki off-road tutkunu yaylalara çıktı.

Yolculuklarını anbean kayıt altına alan maceraseverler, karla kaplı normal yolları tercih etmek yerine orman yolunu tercih etti.

Ali Nihat Annakkay ve arkadaşı, orman yolunda ilerledikleri esnada gördükleri manzara karşısında adeta mest oldu.

"MUHTEŞEM BİR ORTAMDAYIZ"

Kaydedilen görüntülerde Mehmet Albayrak'ın, "Şu manzaraya bakar mısınız? 100 numara, Muhteşem, şuraya bak. Muhteşem bir ortamdayız. Düzlük alanda gittiğimizi düşünecekler. Nerede gittiğimize bakın. Teker gözükmüyor. Şu görüntüye hayranım. Muhteşem bir ortam, muhteşem bir güzellik. Ağaçların güzelliğine bakın." dediği duyuldu.

Düzce'deki kar manzarasını gören iki arkadaşın şaşkınlığı ViDEO







"KİLİT AÇSAM DAHA İYİ GİDECEK"

Düzce'de doktorluk yapan Ali Nihat Annakkaya ise direksiyon başında off-road aracının henüz kilitlerini açmadığını belirterek, "Orman yolundan gidiyoruz. Kanallar var, oraya düşüyoruz. Ama sakin gidiyoruz. Kar yumuşak, kar kalınlığı giderek artıyor. Ormanın güzelliklerini görüyoruz. Henüz araçta kilit sistemini çalıştırmadık. Kilitsiz gidiyorum. Kilidi açsam daha iyi gidecek aslında. Ama muhteşem bir güzellik içerisinde gidiyoruz." şeklinde konuştu.



