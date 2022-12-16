Düzceli depremzede eski evi için yatırılan parayı iade etti

Bölgede taşındığını beyan etmediği eski evinde hasar tespit edilen Haydar Geçer'in hesabına 25 bin TL yatırıldı. Durumu fark eden yaşlı adam, parayı gönderilen hesaba geri yatırdı.

Düzce 23 Kasım'da 5,9 şiddetindeki depremle sarsıldı.

Büyük korku yaşayan bölge halkı için devletin tüm imkanları seferber edildi.

Afetin yaşandığı ilk günden itibaren depremzedelerin yaraları sarılmaya başlandı. Bölgede çadır kent kurulumunun ardından konteyner kurulumu hız kazandı.

Öte yandan ağır hasarlı binalar da tespit edilerek yıkılmaya başladı.

Taşındığını beyan etmediği ev için 25 bin TL yatırıldı

Yapılan hasar tespit çalışmalarında merkeze bağlı Gürcü Çiftliği Köyü’nde oturan 68 yaşındaki Haydar Geçer’in taşındığını beyan etmediği eski evi için depremde hasar gördüğü gerekçesiyle 25 bin lira yardım parası yatırıldı.

Köyde kendi yaptığı evinde yaşayan Geçer, durumu fark ederek muhtar Ahmet Emin Atay ile iletişime geçti.

Parayı iade etti

İHA'nın aktarımına göre; yaşlı adam, Muhtar Atay ile Nüfus Müdürlüğüne giderek önce adres değişikliği yaptırdı daha sonra bankaya giderek parayı gönderilen hesaba geri yatırdı.

Haydar Geçer, yardım parasının başkasına ait olduğunu bu nedenle de hakkı olmadığı için almadığını belirterek, “Benim için normal bir hareket, insani görevdir. Her şeyde bir sıkıntı oluyor her şeyde bir ferah olur. Şükürler olsun herhangi bir şeye tenezzül edecek insan değiliz yani. Zamanında değişen hane numarasından dolayı bir yanlışlıkla yerimiz başka yerde gösterilmiş. Orası da yakın bir komşumuza ait. Söylememize rağmen adresim değişmemiş. Kirada gibi gözükmüşüz onu da yeni öğrendik. Ben 40 senedir aynı evde yaşıyorum. Evlendim bir buçuk ay sonra bu adrese taşındım ve halen bu evde yaşıyorum. Adresim hep aynı yani Gürcü Çiftlik Köyü Keçiören Mahallesi. Yardım parası sistemde kayıtlı olduğum adrese yattı. Benim ismimle T.C. numaramla. Oturmadığım bir adresteki parayı ben kabul edemem dedim. Başka sahipleri var. Yani o parayı kabul edemezdim. Bende parayı geri iade ettim. Muhtarımız da sağ olsun yardımcı oldu, benimle ilgilendi.” ifadelerinde bulundu.

Düzceli depremzede eski evi için yatırılan parayı iade etti VİDEO



"Hakkım olmadığı için kabul edemezdim"

Evine az hasar verildiğini, ancak itiraz ettiklerini ifade eden Hasan Geçer şöyle konuştu:

“Hasarım var ama az hasar olarak gözüktü. Depremin hemen ardından olduğu için artçılar devam ederken ekipler geldi. Artçılar devam ettiği için gelen ekipler evimin altına giremediler. Görünen yerlerdeki hasarlar için ise az hasarlı raporu verdiler. Bizde evi daha sonra inceledik ve hasarları tespit edip itirazda bulunduk. Evin altına oğlum korka korka girdi video çekti. Temel taşları oynamış, iki temel arasındaki ana ağaçlar, ana ağaçlar da kırık var. İtirazımızı yaptık, şimdi bekliyoruz. Ekipler gelecek kendi evime bakacaklar ama diğer evden yatan parayı hakkım olmadığı için kabul edemezdim."

"Vatandaşlara örnek bir insanlık vazifesini gerçekleştirdi"

Muhtar Ahmet Emin Atay, “Burası Düzce merkez Çiftlik köyü. Haydar amcamız yaklaşık 25 -26 senedir sehven yanlış bir adreste, atıl bir evde ikamet ettiğini öğrendik. Haydar amca kendisi ile bilgi verdi bize ve hesabına para düştüğünü söyledi. Birlikte AFAD Müdürlüğü’ne ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü’ne gittik. Parayı iade etmek istediğini söyledi. Hesabına parayı iade ettik. Sonrasında beraber Nüfus Müdürlüğünden de adres değişikliğini yaptık. Diğer hanelere diğer vatandaşlara örnek bir insanlık vazifesini gerçekleştirdi bizim için gurur verici bir şey Allah kendisinden razı olsun. Kendisine ait evininde zemini eski. Kerpiç evlerde taşların üzerine oturarak ağaç koyarak yaparlar. Haydar amcanın evinde de taşlar yerinden oynamış. Gerekli bilgileri bize ulaştırdı. Ekipler geldiğinde itirazımızı da yaptık. Tekrar tespit edilmesini bekliyoruz.” dedi.