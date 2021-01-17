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    Düzceli muhtarın esprili yol açma paylaşımı

    Çilimli ilçesinde kapanan yolu traktörüne bağladığı kepçe ile açan Kafyayla Köyü Muhtarı Süleyman Saray’ın, "Başın düşerse dara, muhtar Süleyman'ı ara" paylaşımı beğeni topladı.
    • İHA
    • 17.01.2021 - 16:36
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    Düzceli muhtarın esprili yol açma paylaşımı

    Düzce’de akşam saatlerinden itibaren aralıksız yağan kar sebebiyle birçok köyün ulaşımı kapandı.

    Özel idareye bağlı ekipler, kapanan yollara müdahale ederken, bazı köylerde kapanan yolları açmak muhtarlara kaldı.

    TRAKTÖRLE YOLLARI TEMİZLEDİLER

    Düzce’nin Çilimli ilçesine bağlı Kafyayla Köyü Muhtarı Süleyman Saray’da kapanan köy yollarını yeniden açmak için harekete geçti.

    Köylüleri seferber eden Köy Muhtarı Süleyman Saray, traktörünün arkasına taktığı kepçe ile köyünün yollarını köylüler ile birlikte açtı.

    "BAŞIN DÜŞERSE DARA..."

    Bu anları da sosyal medyada hesabından, "Başın düşerse dara, Muhtar Süleyman'ı ara" şeklinde paylaşan Muhtar Saray’ın paylaşımı kısa sürede yoğun beğeni aldı.

    Düzceli muhtarın esprili yol açma paylaşımı #1

    Düzceli muhtarın esprili yol açma paylaşımı #2

    Düzceli muhtarın esprili yol açma paylaşımı #3

    Düzceli muhtarın esprili yol açma paylaşımı #4

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