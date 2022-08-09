Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte Akçakoca, ziyaretçilerini ağırlıyor. Konuya ilişkin ilçe belediye başkanı Mehmet Okan Yanmaz, "Misafirlerimiz doğa ve deniz turizmini yaşamak için geliyorlar" dedi.

Türkiye, en güneyinden en kuzeyine kadar, ziyaretçilerini hayran bırakmaya devam ediyor.

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da da, yaz sezonu dolayısıyla turizm hareketliliği yaşanıyor.

Doğal ve kültürel zenginliğinin yanı sıra 38 kilometrelik denize girilebilir kumsalı olan 2 mavi bayraklı plaja sahip ilçe, ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Oteller yüzde yüz doldu

Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, yaz sezonu dolayısıyla otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını söyledi.

"Mavi ve yeşilin birleştiği kumsallarının dört dörtlük olduğu şirin bir ilçe"

Gelen misafirlerin Akçakoca'ya değer kattığını belirten Yanmaz, "Bildiğiniz gibi Akçakoca iki metropol kent arasında olan, Karadeniz'in kıyısında mavi ve yeşilin birleştiği kumsallarının dört dörtlük olduğu şirin bir ilçemiz. Misafirlerimiz doğa ve deniz turizmini yaşamak için Akçakoca'ya geliyorlar." şeklinde konuştu.

Ceneviz Kalesi'nin yeniden açıldı

Mehmet Okan Yanmaz, mavi bayraklı plajları temiz tutmak için özen gösterdiklerini vurgulayarak, restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Ceneviz Kalesi'nin yeniden açıldığını ifade etti.

Ziyaretçilere cankurtaran ve diğer sahil hizmetleri sunuluyor

AA'nın haberine göre; ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin denize rahatlıkla girebileceğini aktaran Yanmaz, vatandaşlara cankurtaran ve diğer sahil hizmetlerinin sunulduğunu kaydetti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi doğa ve deniz tutkunlarını ağırlıyor