Düzce'nin Akçakoca ilçesinde turizm sezonu başladı

Batı Karadeniz’in incisi Akçakoca, doğal güzellikleri ve sahip olduğu sahiliyle turizm severlerin ilgisini çekiyor. İlçede turizm sezonu erken start verdi.

Koronavirüs önlemlerinin sona ermesiyle birlikte Batı Karadeniz'in önemli turizm bölgelerinden Akçakoca'daki sahillerde hareketlilik başladı.

Ankara ve İstanbul’un tam ortasında parlayan bir ilçe olan Akçakoca, tarihi Ceneviz Kalesi ve dinlenme alanlarıyla her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

İlçede geçen yıl haziranda başlayan turizm sezonu, hava sıcaklıklarının artmasıyla bu yıl erken açıldı. Akçakoca'ya gelmeye başlayan yerli ve yabancı turistler, sahilde vakit geçirdi, tekne turlarına katılıp eğlendi.

"Tüm turistleri bekliyoruz"

Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz, AA'ya yaptığı açıklamada, "Tüm il ve ilçelerden turistleri Akçakoca'ya bekliyoruz. Huzur içinde, güvenli şekilde tatillerini geçirebilirler. Akçakoca bilindiği gibi Batı Karadeniz'in incisidir. Ankara ve İstanbul gibi metropollere yakındır. Yıldızlı otellerinden ev pansiyonuna kadar konaklama imkanları vardır. Denizimiz güzel, doğamız güzel. Halk plajları mevcut. Ayrıca, Ceneviz Kalesi'nin restorasyonu bitti. Tüm turistleri bekliyoruz." diye konuştu.