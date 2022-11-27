Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
314.750
-0.04%
BTXN Coin
5.85
0.34%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Düzce'ye mevsimin ilk karı yağdı

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan bin 400 rakımlı Pürenli Yaylası, beyaza büründü.
    • 27.11.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 17:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce'ye mevsimin ilk karı yağdı

    Düzce merkeze 28 kilometre uzaklıkta bulunan bin 400 rakımlı Pürenli Yaylası'nda sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

    Her mevsim binlerce doğaseverin uğrak noktası olan Pürenli Yaylası'nda etkili olan kar yağışı etrafı adeta beyaza bürüdü.

    Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

    İHA'nın haberine göre, hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü bölgede ortaya çıkan kartpostallık manzara mest etti.

    Düzce ye mevsimin ilk karı yağdı #1

    Düzce ye mevsimin ilk karı yağdı #2

    Düzce ye mevsimin ilk karı yağdı #3

    Düzce ye mevsimin ilk karı yağdı #4

    Düzce ye mevsimin ilk karı yağdı #5


    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Tarım ve Orman Bakanlığı: Konya'da detaylı inceleme başlatılmıştır
    Gündem

    Tarım ve Orman Bakanlığı: Konya'da detaylı inceleme başlatılmıştır

    Beyoğlu'nda polisin vurulduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı
    3. Sayfa

    Beyoğlu'nda polisin vurulduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı

    Görüş Bildir