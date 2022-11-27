Düzce'ye mevsimin ilk karı yağdı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan bin 400 rakımlı Pürenli Yaylası, beyaza büründü.

Düzce merkeze 28 kilometre uzaklıkta bulunan bin 400 rakımlı Pürenli Yaylası'nda sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Her mevsim binlerce doğaseverin uğrak noktası olan Pürenli Yaylası'nda etkili olan kar yağışı etrafı adeta beyaza bürüdü.

Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

İHA'nın haberine göre, hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü bölgede ortaya çıkan kartpostallık manzara mest etti.