'Düzeleceğiz inşallah be' diyenlere 4 Aralık Güneş Tutulması şoku! İşte burçlara etkileri

19 Kasım'da yaşadığımız Ay Tutulmasının ardından, 4 Aralık'ta bir Güneş Tutulması yaşayacağız. Bu tutulma İkizler-Yay aksının son tutulması olacak. Peki, Güneş Tutulması burçları nasıl etkileyecek?

2021 yılında İkizler ve Yay aksında yaşadığımız tutulmaları, 4 Aralık itibarıyla sonlandırmaya hazırlanıyoruz.

2022 yılında tutulmalar Boğa-Akrep aksında gerçekleşmeye hazırlanırken, ilkini 19 Kasım'da yaşadık.

19 Kasım'da Boğa burcunda güçlü bir Ay Tutulması gerçekleşti. Üstelik bu tutulma etkisini 3 yıl kadar gösterecek.

Bu tutulmanın etkileri yavaş yavaş kendisini gösterirken, 4 Aralık'ta tam bir Güneş Tutulması meydana gelecek.

1 saat 43 dakika sürmesi beklenen Güneş Tutulması; Güney Amerika, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın güney ucunda gözlemlenebilecek.

Türkiye'den izlenemeyecek olan bu tutulmanın burçlara göre etkilerini okumak için hazır olun.

Her burç bu tutulmadan farklı etkilenecek ancak İkizler ve Yay burçlarının daha fazla etki alacağını söylemek mümkün.

GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA ETKİLERİ

KOÇ: Eğitim, yurt dışı bağlantılar-işler, seyahatler gündeminizde olacak.

BOĞA: Alacak-verecek, borçlar ve başkalarından gelen paralar gündeminizde.

İKİZLER: Evlilik, eşinizle ilişkiniz, ortak işler gündeminizde.

YENGEÇ: Çalışma şartları, günlük işler ve çalışma ortamınız gündeminizde.

ASLAN: Aşk hayatınızla ilgili karar verme zamanınız geldi. Gündeminiz aşk!

BAŞAK: Aile ve ailevi konular gündeminizde olacak. Bu tutulma ile bazı karar vermeniz konular olabileceği gibi bazı yenilikler hayatınıza dahil olabilir.

TERAZİ: Tutulma sizin aile, akrabalar, tanıdıkları ilgilendiren evinizde olacak. Gündeminiz bunlar olacak.

AKREP: Maddi konular, yeni bir eğitim ve kısa bir seyahat gündeminizde.

YAY: Tutulma sizin burcunuzda gerçekleşecek. Köklü değişimler ve yeni başlangıçlar yapma zamanı.

OĞLAK: Çocuklar ve gizli kalmış konular gündeminizde.

KOVA: Arkadaş ilişkileri ve sosyal çevre gündeminizde olacak.

BALIK: İş hayatı, ileriye dönük hedefleriniz gündeminizde.