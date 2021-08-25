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- e-Bordro sorgulama: e-Devlet maaş bordrosu nasıl alınır?
e-Bordro sorgulama: e-Devlet maaş bordrosu nasıl alınır?
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 12:05
Aylık kazancı belgeyen maaş bordroları, çalışanlar tarafından sıklıkla inceleniyor.
Bazen kişisel olarak bazen de kurumların isteği üzerine maaş bordrosuna ihtiyaç duyulabiliyor.
Vatandaşlar kamu binalarına gitmeden tek tıkla belgelerine e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti bölümünden erişebiliyor.
Kamudan çalışan memurlar e-devlet üzerinden maaş bordrosu sorgulama işlemlerini yapabilirken, özel sektörde çalışanlar ise çalıştıkları kurumun IK departmanı ile görüşerek maaş bordrolarını alabiliyor.
Peki E-devletten bordro alınır mı? Maaş bordrosu nasıl alınır? İşte e-Bordro sorgulama ekranı...
E-BORDRO NASIL ALINIR?
Öncelikle e-devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. "www.turkiye.gov.tr" internet sitesine giderek T.C. kimlik numaranız ve PTT’den alacağınız şifreniz ile e-devlet kapısı hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.
Sisteme giriş yaptıktan sonra maliye bakanlığının sayfasını bulup E-bordro Hizmeti seçeneğine tıklamanız gerekir.
Burada almak istediğiniz bordronun yıl ve ay bilgilerini girerek sorgula butonuna basmanız yeterlidir.
Oluşturulan belgeyi indirdikten sonra çıktısını alabilirsiniz.
E-DEVLLETTEN KİMLER BORDRO ALABİLİR?
2006 / 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinin kapsamında olarak maaşlarını Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden alan memurlar E – Devletin bu hizmetini kullanabilir.
Ayrıca sözleşmeli devlet memurları da E – Devlet üzerinden maaş bordrosu sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilir. Fakat 4 C sınıfında olanlar yani emekli sandığı üyeleri ilgili sorgulamayı gerçekleştiremezler.
E-BORDRO SORGULAMA EKRANI