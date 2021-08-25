e-Bordro sorgulama: e-Devlet maaş bordrosu nasıl alınır?

e-Devlet kapısı üzerinden erişim sağlanan e-Bordro sistemi ile maaş bilgilerine ulaşmak isteyen çalışanlara kolaylık sağlanıyor. Peki e-Devletten maaş bordrosu nasıl alınır? İşte bordro sorgulama...

Aylık kazancı belgeyen maaş bordroları, çalışanlar tarafından sıklıkla inceleniyor.

Bazen kişisel olarak bazen de kurumların isteği üzerine maaş bordrosuna ihtiyaç duyulabiliyor.

Vatandaşlar kamu binalarına gitmeden tek tıkla belgelerine e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti bölümünden erişebiliyor.

Kamudan çalışan memurlar e-devlet üzerinden maaş bordrosu sorgulama işlemlerini yapabilirken, özel sektörde çalışanlar ise çalıştıkları kurumun IK departmanı ile görüşerek maaş bordrolarını alabiliyor.

Peki E-devletten bordro alınır mı? Maaş bordrosu nasıl alınır? İşte e-Bordro sorgulama ekranı...

E-BORDRO NASIL ALINIR?

Öncelikle e-devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. "www.turkiye.gov.tr" internet sitesine giderek T.C. kimlik numaranız ve PTT’den alacağınız şifreniz ile e-devlet kapısı hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra maliye bakanlığının sayfasını bulup E-bordro Hizmeti seçeneğine tıklamanız gerekir.

Burada almak istediğiniz bordronun yıl ve ay bilgilerini girerek sorgula butonuna basmanız yeterlidir.

Oluşturulan belgeyi indirdikten sonra çıktısını alabilirsiniz.

E-DEVLLETTEN KİMLER BORDRO ALABİLİR?

2006 / 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinin kapsamında olarak maaşlarını Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden alan memurlar E – Devletin bu hizmetini kullanabilir.

Ayrıca sözleşmeli devlet memurları da E – Devlet üzerinden maaş bordrosu sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilir. Fakat 4 C sınıfında olanlar yani emekli sandığı üyeleri ilgili sorgulamayı gerçekleştiremezler.