e-Devlet 'Borcu yoktur' yazısı nasıl alınır? e-Devlet Borcu yoktur belgesi alma ekranı

e-Devlet'ten daha önce kimlik doğrulamayla alınabilen "Borcu yoktur" yazısı, artık ayrı bir işlem gerekmeksizin e-Devlet'ten verilmeye başlandı. Peki e-Devlet 'Borcu yoktur' yazısı nasıl alınır?

Türkiye'nin dijital dönüşümü tüm hızıyla devam ediyor. Bu konuda atılan en büyük adımların başında ise hiç şüphesiz e-Devlet Kapısı geliyor.

Milyonlarca vatandaş tarafından kullanılan sistem, kullanıcılarına büyük kolaylıkların sağlamasının yanı sıra devlet kurumlarının yükünü de azaltıyor.

Son olarak sisteme milyonlarca kişinin işini kolaylaştıracak yeni bir özellik daha eklendi.

Kurumlardan girecekleri ihaleler ya da farklı ticari ilişkiler için "borcu yoktur" yazısı gerektiğinde, ilgili kurumlarla ayrı ayrı temas kurmak gerekiyordu.

Artık gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı entegrasyonu tamamlanan "Borç Durum Yazısı Talep Girişi" hizmetleri, tek bir portaldan elde edilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu ve e-Devlet'ten daha önce kimlik doğrulamayla alınabilen "Borcu yoktur" yazısının, artık ayrı bir işlem gerekmeksizin e-Devlet Kapısı'ndan verilmeye başlandığını bildirdi.

Peki e-Devlet 'Borcu yoktur' yazısı nasıl alınır? İşte e-Devlet Borcu yoktur belgesi alma ekranı...

E-DEVLET ''BORCU YOKTUR'' YAZISI NASIL ALINIR?