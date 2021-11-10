e-Devlet Doğum Bildirimi Başvurusu nasıl yapılır? Anne ve baba adayları dikkat!

e-Devlet Doğum Bildirimi Başvurusu nasıl yapılır? Anne ve baba adayları dikkat!

Vatandaşlar artık Doğum Bildirimi Başvurusu için e-Devlet hizmetini kullanabilecek. Peki doğum bildirimi başvurusu nedir ve nasıl yapılır? İşte e-Devlet doğum bildirimi başvuru ekranı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre milyonlarca kişinin hayatını kolaylaştıracak yeni bir hizmetin erişime açıldığı duyuruldu.

Bakanlık çeşitli sebeplerle sağlık kuruluşuna doğum bildirimi yapamayan vatandaşların Doğum Bildirimi Başvurusu için e-Devlet hizmetinden yararlanabileceğini duyurdu.

Anne ve baba adayları, yeni doğacak bebekleri için doğum başvurusuna dair detayları sıklıkla sorguluyor. Peki Doğum Bildirimi Başvurusu nedir, nasıl ve nereden yapılır?

İşte Doğum Bildirimi Başvurusu hakkında bilmeniz gerekenler.

DOĞUM BİLDİRİMİ BAŞVURUSU NEDİR?

Doğum Bildirimi Başvurusu İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında hayata geçirilen bir uygulamadır.

e-Doğum uygulaması ile kamu sağlık kuruluşlarında dünyaya gelen ve anne/babaları tarafından isimleri belirlenen çocukların doğum bildirimlerinin nüfus müdürlüklerine gitmeden doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunda yapılabilmesine olanak sağlar.

Doğum Bildirimi Başvurusu sayesinde bugüne kadar 81 ilde 235 kamu sağlık kuruluşunda 75.546 adet doğum tescili yapıldı. Bu sayede bebeklerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları da ailelerin adreslerine ücretsiz olarak gönderildi.

E-DEVLET DOĞUM BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

Doğum bildirimi çocuğun doğum tarihinden itibaren 30 gün içerisinde sistem üzerinden yapılabilecek,

Başvuruda bulunan anne veya baba tarafından e­-Devlet sistemi üzerinde, çocuğun adı, dini, baba adı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nı (TCKK) teslim alacak kişi bilgilerinin girilmesi ve çocuğun kaydedileceği adresin seçilmesinin ardından başvuru, elektronik imza ile imzalanacak,

Doğum bildirimlerine ilişkin e­-Devlet sistemi üzerinden elektronik imzalı olarak MERNİS'e gönderilen başvurular, başvuruda bulunanın yerleşim yeri adresinin bulunduğu yer ilçe nüfus müdürlüğü tarafından kontrol edilecek,

Nüfus kaydında mevzuata aykırı herhangi bir durumun bulunmaması halinde doğum olayı nüfus kayıtlarına tescil edilecek ve sistem tarafından başvuruda bulunan kişiye bilgi verilecek,

Doğum bildiriminde mevzuata aykırı herhangi bir durumun tespit edilmesi ve başvurunun reddedilmesi halinde ise başvurunun reddedildiğine dair sistem tarafından başvuruda bulunan kişiye bilgi verilerek, kişinin nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi sağlanacak.

DOĞUM BİLDİRİMİ YAPILMAZSA NE OLUR?

Doğum Bildirimi Başvurusu doğum gerçekleştikten sonraki 30 gün içerisinden yapılmalıdır. Belirlenen süre içerisinde bildirilen doğumlardan TC kimlik kartı ücreti alınmaz. Süresi geçen doğum bildirim işleminden 30 ₺(2021 yılı için) kimlik kartı ücreti talep edilir. Ücretin nüfus müdürlüğüne gelmeden önce anlaşmalı bankalardan birine yatırılması gerekir.