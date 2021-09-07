e-Devlet soyağacı oluşturma ekranı: Soyağacı oluşturma işlemi nasıl yapılır?

Nüfus müdürlüklerine gitmeden soyağacı tasarlanabilen ''Soyağacı Oluşturma'' hizmeti, e-Devlet üzerinden uygulamaya açıldı. Peki soyağacı nasıl oluşturulur? İşte e-Devlet soyağacı oluşturma ekranı...

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan alt-üst soy sorgulama hizmetine gösterilen yoğun ilgiden yola çıkılarak vatandaşların, alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri ''Soyağacı Oluşturma'' hizmetini uygulamaya açtı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi kapsamında elektronik ortamda tutulan nüfus kütükleri sayesinde üst soya dair bilgiler kolayca edinilebiliyor.

MERNİS'te tutulan bilgiler, Osmanlı Dönemi'nde 1904 yılında yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayandığı için 1800'lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebilme imkanı sağlıyor.

Bu hizmet sayesinde vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine gitmeden soyağaçlarını oluşturabilecek. Peki Soyağacı oluşturma işlemi nasıl yapılır? İşte e-Devlet soyağacı oluşturma ekranı...

SOYAĞACI NASIL OLUŞTURULUR?

Soyağacı oluşturma işlemi, e-Devlet üzerinden ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılabilecek.

e-Devlet soyağacı sorgulama için https://www.turkiye.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ''Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soy Ağacı Oluşturma'' hizmetini seçerek soyağacına ait elektronik belge alınabilecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün ''nvi.gov.tr'' adresinden ''e-Hizmetler / e-Sorgulamalar / Soyağacı Sorgulama'' hizmetini seçip e-Devlet ile giriş yaparak ilgili hizmete ulaşabilecek.





HATIRA OLARAK SAKLANABİLECEK

Hizmet planlanırken tek bir tasarım kullanmaktan ziyade 8 farklı arka plan, 5 farklı çerçeve ve 4 farklı renk seçeneğinden oluşan çeşitli tasarımlar oluşturuldu.

Vatandaşlar soyağaçlarının; arka plan tasarımını, metin fontlarını, metin renklerini, çerçeve tasarımlarını, çerçeve renklerini, ağaç düğümleri düzenini ve yerlerini kendi görsel beğenilerine göre düzenleyebilecek ve yüksek çözünürlüklü belge çıktısı alarak hatıra olarak saklayabilecek.