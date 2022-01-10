e-İmza işlemleri 2022: Kimlik kartına e-İmza nasıl tanımlanır?

Bugün itibariyle başlayan kimlik kartlarına e-imza tanımlama işlemi nasıl ve nereden yapılır araştırılıyor. İşte kimlik kartına e-imza yüklemek isteyenlerin izlemesi gereken adımlar...

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen 'Hayat Kimliğinle Kolay' projesinde yeni bir adım atıldı.

TC kimlik kartına e-İmza yüklenmesi işlemine 10 Ocak 2022 Pazartesi günü 50 ilde başlandı.

Özellikle güvenli e-ticaret için ve bazı e-Devlet işlemlerinde sıkça kullanılan e-İmza uygulamasının kimlik kartlarına yüklenmesi işlemini tamamlamak isteyenler, ayrıntıları merak ediyor.

Kimlik kartına e-İmza nasıl ve nereden yüklenir sorusu vatandaşların gündeminde.

Peki e-imza nedir, nasıl alınır? Kimlik kartına e-imza nasıl atılır? İşte detaylar...

E-İMZA NEDİR?

Hayatı kolaylaştıran çözümlerden biri olan elektronik imza (e-İmza), ıslak imza ile aynı amaca hizmet eden, tek farkı fiziki ortamda değil elektronik ortamda oluşturulan bir imza çeşididir.

E-İMZA NASIL ALINIR?

Elektronik imzaya sahip olabilmek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) onayladığı elektronik sağlayıcılar üzerinden sunulan e-İmza hizmetinden faydalanarak elektronik imza yetkisine sahip olabilirsiniz. Elektronik imza, 'bireysel' ve 'kurumsal' olarak iki farklı şekilde alınabiliyor.

e-İmza veren firmaların listesine “www.btk.gov.tr/elektronik-sertifika-hizmet-saglayicilari” adresinden ulaşabilirsiniz.

e-İmza başvurusu yapılan özel ve devlet kurumları bulunuyor. PTT şubelerinden e-İmza başvurusu yapabilirsiniz. Fakat hangi PTT şubesinin e-İmza verme yetkisi olduğunu öğrenmek için “pttkep.gov.tr/basvuru-merkezleri-2” sayfasından başvuru merkezlerini kontrol etmekte fayda var.

KİMLİK KARTINA E-İMZA NASIL TANIMLANIR?

TC kimlik kartına e-İmza yüklenmesi işlemine 'NüfusMatik'ler aracılığıyla Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Zonguldak illerinde yapılabilecek.

Kısa sürede ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde ve bankalarda e-İmza yüklenme işlemleri yapılabilecek.

Uygulama ile vatandaşlar yeni nesil kimlik kartını sürücü belgesi olarak kullanabilmelerinin yanı sıra e-İmza olarak da kullanabilmesi imkanına kavuşacak.

PTT E-İMZA FİYATLARI 2022

PTT güvencesi ile Merkezlerimizden yapacağınız e-İmza başvurularınızda geçerli olacak fiyatlar (tüm vergiler dâhil):