Ebced hesabı nedir? Ebced hesabı caiz midir, hakkındaki hadisler nelerdir?

Tarihi Mısır dönemine, Mısır hiyerogliflerine kadar dayanan Ebced hesaplama yöntemi, Fenike döneminde yaygınlaşmıştır. Peki, Ebced hesabı nedir, nasıl yapılır?

Ebced hesabı, gelecekte neler olacağını öğrenmek isteyen insanlar tarafından sıklıkla kullanılan bir hesaplama yöntemidir.

Ebced, geleneksel Arap alfabesinin eski sıralanışının (elif, ba, cim, dal) ilk dört harfinin okunuşlarıyla (E-B-Ce-D) türetilmiş bir sözcüktür.

Ebced hesaplamasında, Arap alfabesindeki harflere belirli rakamların verildiği bir sistem oluşturulmuştur. Yani bir nevi şifreleme işlemi olan ebced hesabı, ebced rakamları denilen alfabetik bir sayı sistemini kullanarak kelime, cümlecik veya cümlelerin sayısal değerini hesaplama ve bunlardan anlamlar çıkarma işlemidir.

Teori incelenen kelime, cümlecik veya metinde bir şekilde gizli şifreleme bulunduğu varsayımına dayanmaktadır.

Peki, ebced hesabı ile ilgilenmek caiz mi, günah mır?Ebced hesaıi hakkında Diyanet fetvası var mı?

EBCED HESABI NEDİR?

Arap harflerinin akılda kolaylıkla kalması için geliştirilmiş bir formül olan ebced yönteminde, Eski Arap alfabesindeki her harfe özel bir rakam verilmiştir.

Zamanla ebced harflerinin değişik sistemlere göre farklı şekillerde sayı değerleri ortaya çıkmış ve bunların birbirleriyle karşılaştırıldıklarında bazı şifreler ortaya çıkardığına inanılmıştır. Halk arasında bu kelimelerin ve harflerin bazı sırlara ve güçlere sahip oldukları inancı yayılmıştır.

Ebced hesabı; birler basamağını oluşturan ebced, hevvez, hutti; onlar basamağını oluşturan kelemen, saf'es; yüzler basamağını oluşturan karaşet, sehaz, dazağ kelimelerinden oluşmaktadır. Her kelime de özel rakamlar içeren Arap harflerinden oluşmaktadır.

Ebced: Elif:1, Ba:2, Cim:3, Dal:4

Hevvez: He:5, Vav:6, Ze:7

Hutti: Ha:8, Tı:9, Ya:10

Kelemen: Kef:20, Lam:30, Mim:40, Nun:50

Sa'fes: Sin:60, Âyn:70, Fe:80, Sad:90

Karaşet: Kaf:100, Rı:200, Şın:300 Te:400

Sehaz: Se:500, Hı:600, Zel:700

Dazağ: Dad:800, Zı:900, Ğayn:1000

EBCED HESABI NERELERDE KULLANILIR?

Tarih düşürme: Genellikle şairler ve yazarlar tarafından kullanılır. Bir olayın tarihini mısra, beyit veya ibare içinde ebced hesabını yaparak uygularlar.

Cefir ilmi: Gelecekte olacak olayları öğrenmek için kullanılır.

Vefk yazımı: Kişiyi musibet, bela, kem göz, büyü gibi durumlardan kurtarmak için kullanılır.

Tasavvuf ilmi: Müminin Allah yolunda kendini bulması için uygulanır.

Sihir: İnsanların dileklerini yerine getirmek için hoca ve medyumlar tarafından kullanılır.

EBCED HESABI İLE İLGİLENMEK CAİZ Mİ, HAKKINDAKİ HADİSLER NELERDİR?

Hadis alimleri tarafından ebced hesabı ile ilgilenmek hoş karşılanmamıştır. Bu nedenle ebced hesabı yapmak caiz değildir denebilir. Ebced hesabı ile ilgili bazı hadisi şerifler şu şekildedir:

İbni Abbas (R.A.) 'dan rivayet edilen bir hadisi şerif:

"Muhakkak ki ebced hesabı yapan ve yıldızlara bakan kimselerin Allah katında hiçbir nasibi yoktur." [Beyhaki, Sünen (7/240) İbn Receb Fethul Bari (3/142); İbn Hacer, Fethul Bari (11/351); Suyuti İtkan (1/241); Taberani (9/254)]

"Ebcedi yazan ve yıldızlara bakan kimselere Allah katında bir nasiplerinin olduğunu bilemiyorum." (Beyhakî, s.239)

Bir başka hadisi şerif:

"Nice Ebced hesabını öğreten, yıldızlara bakan (onlardan hükümler çıkarmaya çalışan) kimseler var ki, kıyamet günü Allah katında bir nasibi yoktur." (bk. Taberanî, el-Kebir, h. no: 10980).

"Kim yıldızlardan bir ilim iktibas ederse (Yıldızlara bakarak bazı hükümler çıkarırsa), o sihirden bir şube/bölüm almış olur. Yıldızlar ilminden ne kadar fazla alırsa, sihirden o kadar payı fazla olur." (Beyhakî, Sünen, 7/238).