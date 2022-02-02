Ebeveyn merakı: Bebekler rüya görebilir mi

Yeni doğan bir bebeğin uykusunda gülmesi ebeveynlerini heyecanlandırır, rüyasında neler gördüğünü düşündürtür. Peki bebekler gerçekten de rüya görür mü? Sizler için araştırdık.

Birçoğumuz zaman zaman bebeklerin uyurken güldüğüne, mırıldandığına ya da kaşlarını çatmasına denk gelmişizdir.

Genellikle, "rüya görüyordur" diye geçiririz içimizden.

Pek çok kişi bebeklerin rüya gördüklerini düşünse de, bu rüyaların içeriğinde ne olduğunu bilmek her anne ve baba için hem çok ilgi çekici hem de imkansız bir şeydir.

Eğer bu durumlarla karşılaşıyorsanız mutlaka aklınıza şu soru da gelecektir: Bebekler gerçekten de rüya görürler mi?

BEBEKLER RÜYA GÖREBİLİR Mİ

Yapılan bazı araştırmalara göre bebekler henüz anne karnındayken rüya görmeye başlarlar. Bu rüyalar, dışarıdan gelen sesler ve ışıklarla harekete geçer. Buradaki kısıtlı yaşantısında bazı çok önemli tecrübeleri bu şekilde öğrenmeye başladıkları düşünülmektedir.

Dünyaya geldiklerinde ise rüya, "REM" adı da verilen hafif uykuda esnasında görülür.

Bu konuya odaklanan çalışmalar, fetusun henüz yedi aylıkken ve hatta daha erken dönemlerde bile REM (İngilizce “Rapid Eye Movements” ifadesinin kısaltması) evresinde rüyalar görmeye başladığının altını çizmektedir.

REM UYKUSU

REM nedir diye merak edilenlere de kısaca anlatalım;

Uyumak, bir çeşit dinlenmek gibi gelse de gözlerimiz kapalıyken vücudumuz çalışmaya devam eder.

Uyku sürecinde vücut iki uyku evresinden geçer: Uykuya dalınan ve vücuttaki bileşenlerin kendini yeniledikleri bölüm ve REM uykusu. Uykuya daldıktan 1-1,5 saat sonra REM uykusu başlar. Rüyaların yüzde 90', bu evrede görülür ve hafızaya kaydedilir.

BEBEKLER KABUS GÖRÜR MÜ

Bebekler kabus görmezler. Bu tür rüyaları ancak üç yaşına geldiklerinde ve endişelerini dışa vurmaya başladıklarında görmeye başlarlar.

Nörobilim uzmanları bebeklerin 2 yaşına kadar ayrılık ve yabancı korkusu dışında “korku” kavramı ile tanışmadıklarını; bu nedenle kabusların genellikle 2 yaşından sonra görülebileceğini belirtiyor.