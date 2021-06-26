Ebrar Karakurt kimdir? Filenin Sultanları Ebrar Karakurt'un hayatı ve kariyeri..

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 FIVB Milletler Ligi üçüncülük maçında Japonya'yı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Peki maçtaki performansıyla dikkat çeken Ebrar Karakurt kimdir?

İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında ABD'ye 3-0 kaybeden Filenin Sultanları, üçüncülük maçında Japonya ile karşılaştı.

Türkiye, Japonya'yı 25-19, 25-16 ve 25-17 set sonuçlarıyla 3-0 yenerek üçüncülüğü elde etti.

Bu karılaşmanın ardından 29 sayı (24 hücum, 4 blok, 1 ace) yaparak dikkatleri üzerine çeken Ebrar Karakurt'un hayatı ve kariyeri araştırma konusu oldu.

Peki, A Milli Voleybol Takımı'nda başarılı bir performans gösteren Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt hakkında merak edilenler...

FİLENİN SULTANLARI EBRAR KARAKURT KİMDİR?

17 Ocak 2000 tarihinde istanbulda doğan Ebrar Karakurt, baba tarafından aslen Balıkesirlidir. İsmail Karakurt'un kızı olan Karakurt, voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlamıştır.

VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan 2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı bulmuştur.

U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi olmuştur.

1.94 cm boyundan olan Karakurt, 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselmiştir. Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ile Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşamıştır.