Haberler

Yaşam Haberleri

Ebrar Karakurt'a veda partisi: Yolculuk İtalya

Ebrar Karakurt'a veda partisi: Yolculuk İtalya

Filenin Sultanları'nın en skorer ismi Ebrar Karakurt, kulüp kariyerine İtalyan takım Novara'da devam edecek. Karakurt'un veda partisi ise sosyal medyada damga vurdu. İşte o renkli anlar...