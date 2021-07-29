Ecem Güçlük olayı nedir? 'Tecavüze uğradım' yalanı ifşa oldu

Twitter'da "Ecem Güçlük" kullanıcı adıyla açılan hesaba ilişkin İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklamada olayın "bir gündem suikastı" olduğunu ifade etti. Peki Ecem Güçlük olayı nedir?

Sosyal medya platformu Twitter’da 3 sene önce 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını ve adalet aradığını ifade eden genç bir kızın paylaşımları kısa sürede sosyal medyayı salladı.

Tüm yaşadıklarını ve sonrasında girdiği psikolojik süreci ayrıntılarıyla anlatan Ecem Güçlük, 1 sene içerisinde dışarı çıkarılan şahıslara karşı adalet arayışını hala sürdürdüğünü de belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ecem Güçlük olayıyla ilgili, "Yapılan paylaşımların başka birine ait olduğunu tespit ettik. Sosyal medyadaki bu yalan terörüyle ilgili soruşturma devam ediyor" dedi.

Gelişmelerin akabinde kullanıcılar Ecem Güçlük olayının detaylarını sorgulamaya başladı. Ecem Güçlük kimdir? Ecem Güçlük olayı nedir? merak ediliyor.

İşte son detaylar...

ECEM GÜÇLÜK OLAYI NEDİR?

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda 3 sene kadar önce 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını ifade eden Ecem Güçlük adındaki genç bir kızın paylaşımları kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Tüm yaşadıkları ile beraber sonrasındaki psikolojik sürece ayrıntılarıyla yer veren Ecem G., 1 sene içerisinde dışarı çıkarılan şahıslara karşı adalet aradığını savundu.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarında, "Merhaba! Size yaşadığım süreci anlatmak istiyorum. Ben Ecem 22 yaşındayım. İstanbul'dayım. 3 yıl önce 4 kişi tarafından tecavüze uğradım. 3 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum ama adaletsizlik onları serbest bıraktı." dedi.

Yaşadıklarından sonra 10 ay süresince kimse ile konuşmadığını da söyleyen Ecem G. yürümek ve yemek yemek gibi aktivitelerde ne kadar zorlandığını sosyal medyadaki kullanıcılara ifade etti.

Ecem G., "Benim için yalnızca "Ecem yalnız değilsin" derseniz çok mutlu olurum. Başka bir şey istemem. Basın emekçisi büyüklerim, ben haber olmak istemiyorum. Hukuki desteğe de ihtiyacım yok. Ben adalet mücadelemi veriyorum. Ne olur beni de anlayın. Ben sadece içimdekileri döktüm. Ben çok iyiyim. Ecem Yalnız Değilsin" diyen yüreğinizden öpüyorum çok." paylaşımında bulundu.

HESABIN KULLANICISI ERKEK ÇIKTI

Yapılan incelemelerde Sarıyer'de tecavüze uğradığını söyleyen Ecem Güçlük'ün erkek olduğu tespit edildi. Paylaşımların yapıldığı hesabın tweetlerden 2-3 gün önce açıldığı ve kullanıcısının gerçekte Emre D. adlı kişi olduğu öğrenildi.

İletişim Başkanı Altun'dan Ecem Güçlük olayıyla ilgili açıklamada "Ecem Güçlük adıyla açılan sahte bir hesabın sahibinin '3 yıl önce evine giderken 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını' iddia etmesi sosyal medya gündemini meşgul etti. Bu yalan paylaşımda ayrıca sözde bir yargılamadan bahsediliyor ve zanlıların serbest bırakıldığı öne sürülüyordu. Kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele bizim kırmızı çizgimiz olduğu için konuyu hızlıca ve titizlikle araştırmaya başladık.

İletişim Başkanlığı bünyesindeki dezenformasyonla mücadele ekiplerimiz, her gün yüzlerce bilgi ve haber için bir doğrulama ve teknik inceleme prosedürü yürütür. Bu prosedürü başlattık. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kayıtlarında bu isimde herhangi bir kadına ait herhangi bir davanın olmadığını, herhangi bir kriminal vakanın bulunmadığını tespit ettik.

Doğrulama sürecini derinleştirerek muhtemel bir kimlik gizleme olabileceğini düşündük, bu ihtimal üzerinde durduk. Ancak bu aşamada da böyle bir vakanın, böyle bir davanın, böyle bir gözaltının ve böyle bir serbest bırakma işleminin gerçekleşmediğini gördük. Ne bu isimde bir kişi vardı ne de iddia edildiği gibi bir olay yaşanmıştı." ifadelerini kullandı.