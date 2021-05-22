Eczaneler cumartesi günleri açık mı? Hafta sonu yasağında eczane çalışma saatleri

Kademeli normalleşme kararlarına göre yeniden düzenlenen eczane mesai saatleri araştırılıyor. Peki eczaneler cumartesi açık mı? Eczaneler kaça kadar açık? İşte mesai saatleri..

Eczane çalışma saatleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlamasıyla vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

İlaç ve medikal ürün ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar 22 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinde eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre hafta sonu yasaklarından muaf kişi ve kurumlar duyuruldu.

Peki Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve bugün kaça kadar açık? Hafta sonu eczaneler açık mı? İşte eczane çalışma saatleri

ECZANELER CUMARTESİ GÜNLERİ AÇIK MI?

Eczaneler hafta sonu cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

Eczaneler yasaktan muaf tutuluyor.Genellikle 09.00 - 19.00 arasında hizmet verilmektedir.

Ancak eczanelerin çalışma saatleri farklı olabilir. Bu sebeple internetten yakın çevrenizdeki nöbetçi eczanelerin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz.