Eda Erdem kimdir? Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'in biyografisi

Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndaki başarısı ve yaptığı açıklamalarla sembol isimlerden biri olan Eda Erdem'in biyografisi araştırma konusu oldu. Peki Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem kimdir?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo'da tarih yazmaya devam ediyor.

Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin ile karşılaştı. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Ay-Yıldızlılar, son şampiyonu set vermeden 3-0 devirdi.

Seyirciler, maçlarda sergilediği performans ve yaptığı açıklamalarla dikkati çeken A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem'in hayatı ve kariyerine dair detayları araştırıyor.

Pek çok kez ödüle layık görülen Eda Erdem, kariyerine Beşiktaş'ta başladı ve ardından Fenerbahçe ile devam etti.

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Peki Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem kimdir? İşte biyografisi...

EDA ERDEM KİMDİR?

22 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğan Eda Erdem, orta blokta oynayan Türk voleybolcudur. Türkiye Voleybol Kadın A Millî Takım ve Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı'dır.

Voleybola 24 Aralık 2000 tarihinde Beşiktaş JK altyapısında başlayan Erdem, 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

2005 yılından bu yana Türkiye A Millî Takım formasını giyen Eda Erdem, Türkiye A Millî Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır.

2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 12. sezonunda mücadele eden Erdem, Türkiye A Millî Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir.

2011 yılında Erdem Dündar ile evlenen Eda Erdem, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @edaerdem14, Twitter'da @edaerdem14 kullanıcı adıyla yer almaktadır.

Eda Erdem 1.88 cm boyunda, 75 kilo ve yengeç burcudur.

EDA ERDEM'İN BAŞARILARI