Edinson Cavani kimdir? Fenerbahçe'de Cavani sesleri..

Fenerbahçe transfer yapmak için çalışmalarını sürdürürken, Edinson Cavani için harekete geçildiği iddia edildi. Bunun akabinde, "Edinson Cavani kimdir?" sorusu gündeme getirildi.

Ali Koç transfer dönemi bitmeden iddialı bir ismi getirerek, taraftarını mutlu etmek istiyor.

En az 4 bölgeye transfer yapmak isteyen sarı-lacivertli kulübün ilk hedefi ise forvet almak..

Fenerbahçe golcü sorununu çözmek için harekete geçerken, Manchester United’tan ayrılacağı konuşulan Edinson Cavani'nin adı gündeme gelmeye başladı.

Bu durum taraftarı heyecanlandırırken, "Edinson Cavani kimdir?" sorusu gündeme taşındı.

Peki Edinson Cavani kimdir?

EDİSON CAVANİ KİMDİR?

14 Şubat 1987 tarihinde Uruguay'da dünyaya gelen Cavani, 2000 senesinde Danubio altyapısında futbol oynamaya başladı. 2005 senesinde ise aynı kulüple profesyonel sözleşme yaptı. Bunun akabinde, profesyonel futbol kariyerine başladı.

2005-07 yılları arasında Danubio formasıyla çıktığı 25 maçta 10 gol atan Cavani, 29 Ocak 2007 tarihinde 5 milyon euro karşılığında Palermo'ya transfer oldu. 3 sene Palermo forması giyen futbolcu, 2010 senesinde bu takımdan ayrıldı. Cavani bu takımda oynadığı süre boyunca, toplam 109 maça çıktı ve 34 kez rakip ağları havalandırdı.

1 Temmuz 2011 tarihinde, 12 milyon euro karşılığında Napoli ile transfer sözleşmesini imzaladı. Napoli'de 2010-13 yılları arasında çıktığı 104 maçta 78 gole imza attı.

Cavani, 16 Temmuz 2013 tarihinde, 64.5 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Burada 10 Nisan 2017 tarihine kadar 125 maça çıktı ve 80 gol attı.

Cavani şu sıralar, Manchester United forması giyiyor. Amcak Ronaldo'nun transferinden rahatsız olduğu ve ayrılmak istediği gündeme geldi.