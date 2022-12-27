Edirne Belediyesi, İsrailli Bat-Yam Belediyesi ile kardeş oldu

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İsrailli Bat-Yam Belediye Başkanı Tzvika Brot ve beraberindeki heyetle Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Gürkan, burada yaptığı konuşmada, konuk heyeti Edirne'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Sizleri görmekten çok mutluyuz"

AA'nın haberine göre Edirne'nin üç semavi dinin kültürlerin yaşandığı bir kent olduğunu belirten Gürkan, "Brot ile sizleri burada görmek, bizim için kardeşlerimizi görmekle eş değer. Edirne, 8 bin 300 yıllık tarihi ile tüm inançların, tüm milletlerin bir arada, özgürce ve birbirine saygı göstererek yaşadığı bir şehir.

İnsanlar çok farklı nedenlerle doğduğu şehri bırakmak zorunda kalabilir ama bu, onların köklerini değiştirmez. Bu onların kalbindeki şehri, toprağı değiştirmez, geçmişe bağlılığını değiştirmez. Tekrardan hoş geldiniz. Sizleri görmekten çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Brot da Edirne'de olmaktan çok mutlu olduklarını belirtti.

Kardeş şehir odular

Kardeş şehir anlaşmasının önemine değinen ve belediye başkanı olduğu kentte Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan bir parkın bulunduğunu da ifade eden Brot, bunun, iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Daha sonra Gürkan ve Brot "Kardeş Şehir Anlaşması"nı imzaladı.

İmza töreninde, İsrail'deki Türkler Birliğinden Başkan Vekili Avraham Sinik, Başkan Ovi Gulersen Roditi, Başkan Yardımcısı Eti Granit, Üye Shemi Barokas'ın yanı sıra Göçmenlerden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Irina Genina, 500. Yıl Vakfı ve Sefarad Kültürü Araştırma Derneği Başkanı Silvyo Ovadya, Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı İzak İbrahimzadeh de bulundu.