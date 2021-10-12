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Edirne sahili açıklarında 2 hortum oluştu
Enez ilçesi sahili açıklarında oluşan 2 hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 12.10.2021 - 18:54
- Güncelleme : 12.10.2021 - 19:43
Akşam saatlerinde Edirne'nin Enez sahili açıklarında 2 hortum oluştu.
Denizde oluşan hortum paniğe neden oldu.
O ANLAR KAMERADA
Hortumlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Hortumlar herhangi bir tehlike oluşturmadan bir süre sonra kayboldu.
Edirne sahili açıklarında 2 hortum oluştu VİDEO