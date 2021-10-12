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    Edirne sahili açıklarında 2 hortum oluştu

    Enez ilçesi sahili açıklarında oluşan 2 hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 12.10.2021 - 18:54
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 19:43
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    Edirne sahili açıklarında 2 hortum oluştu

    Akşam saatlerinde Edirne'nin Enez sahili açıklarında 2 hortum oluştu.

    Denizde oluşan hortum paniğe neden oldu.

    O ANLAR KAMERADA

    Hortumlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Hortumlar herhangi bir tehlike oluşturmadan bir süre sonra kayboldu.

    Edirne sahili açıklarında 2 hortum oluştu VİDEO

    Edirne sahili açıklarında 2 hortum oluştu #1

    Edirne sahili açıklarında 2 hortum oluştu #2

    Edirne sahili açıklarında 2 hortum oluştu #3

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