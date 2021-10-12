Enez ilçesi sahili açıklarında oluşan 2 hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akşam saatlerinde Edirne'nin Enez sahili açıklarında 2 hortum oluştu.

Denizde oluşan hortum paniğe neden oldu.

O ANLAR KAMERADA

Hortumlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hortumlar herhangi bir tehlike oluşturmadan bir süre sonra kayboldu.

Edirne sahili açıklarında 2 hortum oluştu VİDEO









