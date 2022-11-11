Araç sürücülerini ilgilendiren kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek. Sayılı günler kala, araç sahipleri oto lastikçilerin yolunu tutmaya başladı.

Yurt genelinde soğuk havalar etkisini artırdı.

Bazı kesimlerde başlayan kar yağışı araç kullanıcılarını da harekete geçirdi.

Tam anlamıyla kış gelmeden kış hazırlığı yapan sürücüler, lastikçilere akın etti.

Kullanım zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak

Araç sahiplerini ilgilendiren kış lastiği zorunluluğu, 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek.

Kış lastiği olmayan araçlara cezai işlem uygulanacak.

Edirne sanayisinde kış lastiği hareketliliği başladı ViDEO

Lastikçi Remziye ablanın mesaisi başladı

İHA'nın aktarımına göre; Edirne sanayisinin oto lastikçi ustası Remziye Cankıran da müşterilerinin talebine yetişmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Sabah ev işlerini hallettikten sonra sanayi sitesindeki iş yerinin yolunu tutan Cankıran, mesleğini başarıyla sürdürüyor.

"Kadınların yapamayacağı iş yok"

Çalışkanlığıyla takdir toplayan genç kadın, “Bazı işler beden gücü olarak erkeğe yatkın olabilir ama kadın istedi mi her işi yapar. Kadınların yapamayacağı iş yok. Dükkanım, sanayi sitesinde 'ablanın dükkanı' olarak biliniyor. Sanayinin ablası oldum diyebilirim.” şeklinde konuştu.