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    Edirne Saros Körfezi’nde yakalanan dev kılıç balığı ilgi çekti

    Avlandıktan sonra Edirne’nin Keşan ilçesindeki bir balık restoranı tarafından satın alınarak bahçesinde sergilen 3 metre uzunluğunda ve 90 kilo ağırlığındaki kılıç balığı, ilgi gördü.
    • DHA
    • 11.06.2021 - 11:08
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    Edirne Saros Körfezi’nde yakalanan dev kılıç balığı ilgi çekti

    Edirne Saros Körfezi'nde Gökçeada açıklarında balıkçılar tarafından avlanan yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 90 kilo ağırlığındaki kılıç balığı, Edirne’nin Keşan ilçesindeki bir balık restoranına satıldı.

    Restoran işletmecisi, kılıç balığını bahçeye koyarak sergiledi. Dev kılıç balığını görenler şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar, balıkla fotoğraf çekildi.

    "BURANIN BALIKLARI DAHA LEZZETLİ"

    Restoranın şef aşçısı Şükrü Kuyumcu, dev kılıç balığının büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Kılıç balığımız Gökçeada’dan geldi. Oldukça lezzetli ve sulu bir balık. Müşterilerimize ızgarasını tavsiye ediyoruz. Balıklarımız Saros’tan geliyor. Buranın balıkları daha lezzetli. Şu an çeşit bol. İnşallah böyle de devam eder.” dedi.

    Edirne Saros Körfezi’nde yakalanan dev kılıç balığı ilgi çekti #1

    Edirne Saros Körfezi’nde yakalanan dev kılıç balığı ilgi çekti #2

    Edirne Saros Körfezi’nde yakalanan dev kılıç balığı ilgi çekti #3

    Edirne Saros Körfezi’nde yakalanan dev kılıç balığı ilgi çekti #4

    Edirne Saros Körfezi’nde yakalanan dev kılıç balığı ilgi çekti #5

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