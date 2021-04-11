Edirne Selimiye Camisi'nin Ramazan mahyası asıldı

Çift minareli camilerde iki minare arasına Ramazan ayında mahya asmak köklü bir Osmanlı geleneği. Bu Ramazan ayında Edirne'deki Selimiye Camisi'nin minareleri arasına da mahya asıldı.

Edirne'deki Selimiye Camisi'nin minareleri arasına "Şifa senden ya Şafi" yazılı mahyanın asılma çalışmaları görüntülendi.

Bu mahya, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki atölyesinde hazırlandı. İstanbul'da hazırlanan mahya Edirne'ye getirildi.

Mahyanın içeriği koronavirüs salgınından kurtulmayı dileyen bir yakarışı içerdi. "Şifa senden ya Şafi" derken, Allah'a "Şafi" yani "şifa ve deva veren, hastalıkları iyileştiren, manevi sıkıntıları gideren ve ferahlık veren olduğunu" anlamına gelen adı ile seslenildi.

MAHYALARIN İÇERİĞİNİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİYOR

Her Ramazan ayında sergilenen mahyaların içeriğini Diyanet İşleri Başkanlığı oluşturuyor. Bu içerikler gündemle ilgili bir mesaj içeriyor.

SELİMİYE CAMİSİ'NE RAMAZAN MAHYASI ASILDI

BU YILKI MESAJ KRONAVİRÜS İLE İLGİLİ

Bu yılki mesajlar da Selimiye Camisi'nde olduğu gibi koronavirüs salgınının insanlığa zarar veren izlerinin silinmesine yönelik oldu.

USTALARIN İŞİ HAYLİ ZOR

Mahya asma işini yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ustalar, her yıl aynı heyecanla görevlerini yerine getiriyor. Onlarca metre yükseklikteki minarelere dar yollardan çıkarak, o yükseklikte hem teknik hem de sanatsal beceri isteyen işlerini severek yapıyorlar.

Mahyaların ilk asılmaya başladığı zamanlarda içinde mumların yandığı kandillerle oluşturulduğunu bilmek geçmişte bu işi yapan ustalara olan hayranlığı bir kez daha artırıyor.

MAHYALAR RAMAZANIN SÜSÜ

İftar zamanında ve gece karanlığında yanan mahyalar, Ramazan ayının güzelliğini ortaya seriyor. Türkiye'nin dört bir yanında yaşatılan bu gelenek, toplumun üzerinde Ramazan ayının verdiği huzura eşlik ediyor.

"ŞİFA SENDEN YA ŞAFİ"

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı sardığı ve insanların yaşamını yitirdiği bu günlerde belki de en güzel dilek görkemli Selimiye Camisi'nden gökyüzüne açılacak: "Şifa senden ya Şafi"