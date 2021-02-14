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    Edirne sokaklarında kayak keyfi

    Edirne'de bir vatandaş karla kaplı buzlu sokaklarda kayak takımlarıyla kayak yaptı.
    • AA
    • 14.02.2021 - 16:45
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 16:49
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    Edirne sokaklarında kayak keyfi

    Trakya'da devam eden yoğun kar yağışı bölge genelinde etkisini sürdürüyor.

    Uzun süredir kara hasret vatandaşlar da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkıp evlerinin önünde çocuklarıyla birlikte kardan adam yaptı, kar topu oynadı.

    KAYAK TAKIMLARIYLA KAYDI

    Edirne'de yaşayan emlakçı Lüftü Yılmaz ise kayak takımlarını alarak sokağa çıktı, karla kaplı sokaklarla kayak yaptı.

    Kovid-19 nedeniyle kayak merkezine gidemediğini belirten Yılmaz, sokakta kayarak bu hasretini gidermek istediğini ifade etti.

    Edirne sokaklarında kayak keyfi ViDEO

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    Edirne sokaklarında kayak keyfi #2

    Edirne sokaklarında kayak keyfi #3

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