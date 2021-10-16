Bölge halkı, çevre iller ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği pazarda, kış telaşının yoğun olduğu görüldü.

Vatandaşlar kışlık ihtiyaçlarını her cuma günü kurulan Ulus Pazarı'ndan karşılamaya devam ediyor.

Edirne'nin meşhur pazarı, yaz kış demeden ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çevre illerden, Yunanistan'dan ve Bulgaristan’dan da ziyaretçi çeken pazar, bu hafta en kalabalık günlerinden birisini yaşadı.

YAĞMURA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Sabah erken saatlerde akın eden vatandaşlar, yağmura aldırış etmeden alışverişlerine devam etti.

Pazarın önünde bulunan ekipler, koronavirüse yönelik tedbir almaları için ziyaretçileri uyardı.

Edirne Ulus Pazarı soğuğa rağmen rağbet görüyor VİDEO

BULGARİSTANLILAR PAZARDAN MEMNUN

Peynirden hediyelik eşyaya, giyimden ayakkabıya, çantadan ev eşyasına kadar birçok ürünün bulunduğu pazarda, fiyatlar her bütçeye hitap ediyor.

Bulgaristan’dan Edirne’ye alışverişe gelen Margo Sali, her hafta gelip ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve memnun olduklarını söyledi.





"SINIR KAPISININ AÇILMASIYLA GELENLER ARTTI"

10 yıllık pazar esnafı Güvenç Tutar, “Öncelikli olarak buraya Bulgaristan üzerinden soydaşlarımız geliyorlar. Son zamanlarda sınır kapısının açılmasıyla birlikte Yunanistan’dan gelenlerin de arttığını görüyoruz. Yoğun ilgi gösteriyorlar” ifadelerine yer verdi.





"BÖYLE BİR İZDİHAM GÖRMEDİM"

Otopark işletmecisi Adem Şahin, “5-6 yıldır buradayım böyle bir kalabalık böyle bir izdiham görmedim. Yollar otoparklar her yer dolu. Bulgar’ıyla Yunan’ıyla otoparkımız ful doldu. Komşu ülke vatandaşları alışverişlerini buradan yapıyorlar” dedi.







