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    Edirne’de 1 metre 80 santimetrelik balık yakaladı

    Balık tutmak için Meriç Nehri'ne giden Sabri Yılmaz, 1 metre 80 santimetre uzunluğunda ve 40 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.
    • 19.07.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 15:09
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    Edirne’de 1 metre 80 santimetrelik balık yakaladı

    Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Hasırcıarnavut köyüne balık tutmak için giden Sabri Yılmaz, Meriç Nehri'ne açıldı.

    Nehirde Sabri Yılmaz'ın ağına büyük bir balık takıldı.

    Bir süre uğraşan Yılmaz, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı.

    Balığın uzunluğu 1 metre 80 santimetre

    Sabri Yılmaz, balığın 1 metre 80 santimetre uzunluğunda ve 40 kilo ağırlığında yayın türü olduğunu fark etti.

    Balığı restorana satacak

    DHA'nın haberine göre; hem sevinç hem de şaşkınlık yaşayan Yılmaz, boyundan büyük balığı restoranlara satacağını söyledi.

    Edirne’de 1 metre 80 santimetrelik balık yakaladı #1

    Edirne’de 1 metre 80 santimetrelik balık yakaladı #2


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