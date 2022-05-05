Petrol
110.66
0.47%
Euro
15.66
0.00%
Dolar
14.87
0.90%
Altın
896.72
0.69%
Borsa
2466
1.47%
Bitcoin
557.356
-4.37%
BTXN Coin
16.72
4.82%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Edirne’de 100 bine yakın ziyaretçinin katılımıyla ‘Kakava ateşi’ yandı

    Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen yurtiçi ve yurtdışından on binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez Şenlikleri, dev ateşin yakılmasıyla başladı.
    • 05.05.2022 - 19:36
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 19:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne’de 100 bine yakın ziyaretçinin katılımıyla ‘Kakava ateşi’ yandı

    2017 Aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine giren ve her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan, baharın müjdesi Kakava Hıdırellez Şenlikleri, koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır sembolik olarak kutlanıyordu.

    Normalleşme dönemiyle birlikte bu yıl ise, daha coşkulu ve daha kalabalık şekilde kutlanmaya başladı.

    Tüm zamanların rekoru kırıldı

    Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden Edirne'ye gelen on binlerce ziyaretçi Kakava ateşinin yakılmasına saatler kala ateşin yakılacağı Sarayiçi'ne akın etti.

    100 bine yakın ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşen şenlikte tüm zamanların rekoru kırıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve protokol üyelerinin, hazırlanan dev ateşi yakmasıyla başlayan şenliklerde baharın gelişi doyasıya kutlandı.

    Ortaya birbirinden renkli görüntüler çıktı

    Edirneli vatandaşların yanı sıra Türkiye’nin birçok ilinden ve birçok ülkeden Edirne’ye gelen on binlerce kişinin 9/8 roman havaları eşliğinde saatlerce sürünce eğlenceleri ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkardı.

    Roman vatandaşların giydiği rengarenk kıyafetler ilgi odağı oldu. Müziğin ritmine kendilerini kaptıran vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

    Edirne’de 100 bine yakın ziyaretçinin katılımıyla ‘Kakava ateşi’ yandı #1

    Edirne’de 100 bine yakın ziyaretçinin katılımıyla ‘Kakava ateşi’ yandı #2

    Edirne’de 100 bine yakın ziyaretçinin katılımıyla ‘Kakava ateşi’ yandı #3

    Edirne’de 100 bine yakın ziyaretçinin katılımıyla ‘Kakava ateşi’ yandı #4

    Edirne’de 100 bine yakın ziyaretçinin katılımıyla ‘Kakava ateşi’ yandı #5

    Edirne’de 100 bine yakın ziyaretçinin katılımıyla ‘Kakava ateşi’ yandı #6

    Edirne’de 100 bine yakın ziyaretçinin katılımıyla ‘Kakava ateşi’ yandı #7


    İlginizi Çekebilir

    Karaman'da adres soran 3 kişi tarafından bıçaklandılar
    3. Sayfa

    Karaman'da adres soran 3 kişi tarafından bıçaklandılar

    Antalya'ya İngiltere ve Almanya'dan çok ciddi talep var
    Ekonomi

    Antalya'ya İngiltere ve Almanya'dan çok ciddi talep var

    Borsada kazanç oranları zirvede!
    Borsa Robot

    Borsada kazanç oranları zirvede!

    Görüş Bildir