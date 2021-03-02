Edirne’de 4’üncü üniversitesini okurken taksici oldu

Dördüncü üniversite eğitimine devam eden Görkem Çay, mesleğini bırakarak mutlu olduğu iş olan taksicilik yapmaya başladı.

Edirne’de üç üniversite bitiren ve 4’üncü üniversite eğitimine devam eden Görkem Çay isimli vatandaş, taksicilik yapmaya başladı.

Daha önce İstanbul’da 5 yıl boyunca finans sektöründe çalışırken Edirne’deki rahatlığı bulamadığını ifade eden Çay, işinden istifa ederek taksicilik yapmaya karar verdiğini söyledi.

TAKSİCİYKEN DAHA MUTLU

Gökhan Çay, bu meslekte daha mutlu olduğunu ifade etti.

Ayrıca, geçimini artık taksicilikten sağlayan Çay, hayatı boyunca aynı işi yapmaya devam etmeyi düşündüğünü belirtti.

“HUZURU SEÇTİM”

Görkem Çay, şu açıklamaları kaydetti:

“İnsan aslında mutlu olduğu işi yapmalı. Ben Edirne’deyken mutluydum, taksicilik yaparken mutluydum. Bildiğim ve severek yapmış olduğum bir iş olduğu için her ne kadar okumuş olsam da ve hatta kurumsal hayat tecrübem olsa da daha çok bireysel olarak çalışmayı tercih ettim. Tamamen benim tercihime dayalı bir şey bu. Burada da ön plana çıkan; ‘Senin gelecek için planında maddiyat mı önemli, yoksa kendi mutluluğun ve huzurun mu önemli?' Mutluluğu ve huzuru seçtim.” dedi.