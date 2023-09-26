Edirne'de, aronyanın önemi giderek daha fazla artıyor ve ekim alanları genişliyor.
Tıbbi aromatik bitkilerin ekim alanlarının genişlemesi tarımsal üretimdeki çeşitlilik açısından da önem taşıyor.
Olgunlaşma sürecini tamamlayan meyveler, tarım işçileri tarafından toplanarak kasalara dolduruyor.
Üreticilerden Enver Kırımlı, 2 yıl önce dikimini yaptıkları fidelerin meyve vermeye başladığını ifade etti.
Verim ve kalite yüksek
Bu üründe verimin ve kalitenin yüksek olduğunu dile getiren Kırımlı, şöyle konuştu:
Ürünün ihracat değerinin yüksek olduğu tespit edildi ve ihracat yapan bir firma için ürünleri topluyoruz. Rekolte ve kalitenin yüksek olması bizleri çok mutlu etti.
Sağlık açısından faydalı
Aronyanın sağlık açısından faydalı olduğunu anlatan Kırımlı, şunları kaydetti:
51 dönüm araziye 14 bin fide dikimi yaptık. Şu an fide başına ortalama 1,5 kilogram ürün bekliyoruz. İlk üretim yılı için kıymetli bir değer. İlerleyen yıllarda verimin fide başına 4-5 kilogramlara kadar çıkacağını umuyoruz. Verimli olmasının yanında kalite de çok önemli. Burada Edirne'nin toprak ve iklim yapısının etkili olduğunu düşünüyorum. Aronyanın tıbbi aromatik değeri çok yüksek, hatta bu değerin henüz tam anlaşılamadığını düşünüyorum.
"Süper meyve"
Kırımlı, bu ürünün "süper meyve" olarak anıldığını anlatarak, şöyle konuştu:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Antioksidan değeri çok yüksek ve içerisinde pek çok faydalı madde var. Önümüzdeki dönemlerde üniversite ve tarım kuruluşlarıyla ortak çalışmalar gerçekleştirip fonksiyonel gıdalar üretmeyi ve halk sağlığına katkı sağlamak istiyoruz.