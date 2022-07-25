Geçen yıl kapanmalar nedeniyle esnafın zor günler geçirdiği bölgede, vaka ve ölüm sayısında artış yaşandı. Kırmızıya dönen ilde, Edirneli vatandaşlar tedbirlere uyulmasını istedi.

Yurt genelinde koronavirüs vaka sayılarındaki artış devam ediyor.

Edirne'nin Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kırmı renge bürünmesiyle vatandaşlar tedirgin olmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından, 11-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında açıklanan risk haritasında vaka sayısının 226 bine yükselmesi bölgede korkuya neden oldu.

Açıklanan verilerde vefat sayısının da artmasıyla kent sakinleri yeniden maske takmaya başladı.

"Kapalı alanlara girince maske takılmasında fayda var"

Vaka artışından tedirgin olan esnaf Serpil Şinikçi, "Yazın ve tatilin verdiği rehavete düşmememiz gerekiyor. Kapalı alanlarda ve kalabalıklara girince maske takılmasında fayda var. Yine dezenfektemizi yapalım ve ellerimizi yıkayalım" dedi.

"Herkes kendi tedbirini kendisi alsın"

Her zaman maske taktığını ve önlemini aldığını söyleyen vatandaşlardan Nazike Tarı, "Hastaneye gittiğimde çok kalabalık olduğunu gördüm. Herkes kendi tedbirini kendisi alsın. Artış devam ederse yoğun bakımlar almaz. Vaka artışı bizi çok korkutuyor. Eğer dikkat etmezsek birbirimizi yoğun bakımda görebiliriz." dedi.

Edirne'de artan vaka sayısı vatandaşları korkuttu VİDEO



"Hastaneler dolu"

Bankalarda, toplu taşımada, hastanede ve kalabalık alanlarda maske taktığını ve önlem aldığını söyleyen Serdal Karakuş, "Hastalık yeniden artışa geçti. Hastaneler dolu. Herkesin özen göstermesini istiyoruz. Maske takmayanlar takanları örnek alsın ve taksınlar." dedi.

"Çevremizde çok ölenler oldu"

İHA'nın aktarımına göre; Vatandaşların dikkat etmediğini belirten 65 yaşındaki Nurten Şen, "Toplu taşımada ve kalabalık alanlarda maske takmaya özen gösteriyorum. Çok mecbur olmadıkça dışarıya bile çıkmıyorum. Aşılarımızı takip edip yaptırıyoruz. Dikkat etmemiz lazım çevremizde çok ölenler oldu. Duyduğumuz kadarıyla bu seferki daha ağır geliyor. Kalabalık 2-3 tane yedek maskem çantamda hazır duruyor. Önlemimizi almamız gerekiyor ki bu hastalığı hep birlikte atlatalım." dedi.