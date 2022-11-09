Hayatının her alanında Atatürk sevgisini yaşatan yaşlı kadın, evinin dış cephesini Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla donattı. Evindeki tüm saatleri de 09.05'te durdurdu.

Edirne'de yaşayan 84 yaşındaki Mukaddes Kokeralp Çırak'ın, Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgisi gündem oldu.

Almanya'dan emekli olduktan sonra 1985 yılında Türkiye'ye geri dönen Çırak, uzun yıllardır bulduğu Atatürk fotoğraflarını topluyor.

Ailesinden gördüğü Atatürk sevgisini yaşatıyor

Evini adeta müzeye çeviren yaşlı kadın, posterleri evinin duvarlarına asmaya başladı.

Ailesinden gördüğü Atatürk sevgisini hayatının her noktasında yaşatan Çırak, bir de evine Atatürk'ün koltukta oturup kahve içerken heykelini yaptırıp evinin baş köşesine koydu.

Edirne'de Atatürk sevdalısı kadının evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor VİDEO







Tüm saatler 09.05'i gösteriyor

Öte yandan Çırak'ın evinde bulunan bütün saatler, 09.05'te durdurulmuş şekilde duruyor.

DHA'nın aktarımına göre; Atatürk sevgisinde sınır tanımayan yaşlı kadın, evinin dışı cephesini de yine fotoğraf ve Türk bayrakları ile donattı.

Edirne'de düzenlenen tüm milli bayramlarda ellerinde Atatürk ve Türk bayrağı taşıyarak yürüyen Mukaddes Kokeralp Çırak, törenlerde büyük ilgi görüyor.

"Zübeyde Hanım'a komşu anne diyorlarmış"

Atatürk sevgisinin annesinin kendisine anlattıklarıyla çocuk yaşta başladığını söyleyen Çırak, "Çocukken annemiz bize anlatmıştı. Biz Selanik'ten geldik. Atatürk'ün evi ile annemin evinin arasında sadece bir ev varmış. Annem, 9 yaşında oradan gelmiş. Zübeyde Hanım'a komşu anne diyorlarmış. Rahmetli Ali Rıza Amca'ya 'dayı' diyorlarmış. Annemin bunları bana anlatması ile Atatürk'e olan hayranlığım çocuk yaşta başlamış oldu. Annem de babam da Atatürk ve onun ailesini çok severdi. Benim babam da aslen Makedonya'da doğmuş. Aslında Atatürk'e çok yakınız. Atatürk sevgisi aileden de geliyor. O çok büyük bir lider. Almanya'da yıllarca çalıştım ve orada herkese Atatürk posterleri ve onun fotoğraflarını hediye ediyordum." diye konuştu.

"36 yıldır Atatürk resmi topluyorum"

Evindeki Atatürk fotoğrafları ve eşyaların kendisi öldükten sonra müzede sergilenmesini isteyen Mukaddes Kokeralp Çırak, "1986'nın başından beri bütün her yeri gezdim, Atatürk resmi topladım, duvarlara dizdim. Yani 36 yıldır Atatürk resmi topluyorum. Ben babadan nasıl yetiştiysem torunların için bunları hazırlıyorum. Atatürk'e dair ne bulduysam aldım ve okullara da dağıtıyorum. Çok var, sayısı belli değil. Atatürk için canımı feda ederim. Atatürk'e ufak bir şey geldiği zaman dayanamıyorum, ona çok üzülüyorum. Derler ki anne baba anılır; onların resimleri odada ama Atatürk'ün resimleri her yerde. Atatürk'ü çok severim. Şu anda evim müze gibi. İleride bunları bırakmayı düşünüyorum ama kime güveneyim? Tek amacım, çocuklarım da benim gibi Atatürk'e bağlı olsunlar. Ben isterim ki benim sürdürdüğümü, bir başkası da eserlerini sergilesin. Herkes Atatürk'ün ne olduğunu bilsin. Ben öldükten sonra bu eserlerin müzede sergilenmesini istiyorum." dedi.

Çırak, 10 Kasım günü siyah kıyafetlerini giyerek, Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenlerine katılacağını söyledi.

























