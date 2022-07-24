Edirne'de balkona konan yaralı atmaca, tedavi altında

Balkona konan yaralı atmaca, Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaralı bir atmaca, Eylem ve Serkan Yavuz çiftinin evinin balkonuna kondu.

Çiftin çocukları Efe ve İnci Yavuz, balkondaki atmacanın yaralı olduğunu fark ederek durumu ailesine bildirdi.

Atmaca, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince aileden teslim alındı.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, atmacaya sahip çıktıkları için çifte ve çocuklarına teşekkür etti.

Yaralı atmaca tedavi altına alındı

Atmaca, Keşan Belediyesi Geçici Sokak Hayvanları Bakım Evi’nde tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre; atmacanın, tedavisinin tamamlanmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi.