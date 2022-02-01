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    Edirne'de beklenen sağanak etkili oldu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trakya için yaptığı şiddetli yağış uyarısının ardından Edirne'de öğleden sonra sağanak etkili oldu.
    • DHA
    • 01.02.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 17:13
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    Edirne'de beklenen sağanak etkili oldu

    İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nin Trakya için uyarısını yaptığı sağanak, öğleden sonra Edirne'de başladı.

    CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİSİ OLUŞTU

    Aralıklarla hızlanan yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerine ve saçak altlarına sığındı. Cadde ve sokaklarda ise su birikintileri oluştu. Trafikte aksamanın olmadığı kentte yağmurun yarın da devam etmesi bekleniyor.

    METEOROLOJİ KAR UYARISINDA BULUNDU

    Meteoroloji'nin açıklamasında ise yağmurun yarın yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bırakacağı belirtildi. Açıklamada, çarşamba gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışların neden olabileceği ulaşımda aksama, su baskını, yıldırım, sel gibi durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

    Edirne de beklenen sağanak etkili oldu #1

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