Edirne'de bir kişi 72 yaşında kazandığı tarih bölümünü 3 yılda bitirdi: Yeni hedefi arkeoloji Edirne'de 72 yaşında kazandığı Trakya Üniversitesi (TÜ) Tarih Bölümü'nden 3 yılda mezun olan hurdacı Şevki Kılıç, aynı üniversitenin arkeoloji bölümünü kazanmak için üniversite sınavına hazırlanıyor.

İHA

Edirne'de "bilge amca" ve "ihtiyar delikanlı" lakaplarıyla bilinen 79 yaşındaki Şevki Kılıç, okuma azmiyle örnek oluyor.

72 yaşında kazandığı Trakya Üniversitesi (TÜ) Tarih Bölümü'nden 3 yılda mezun olan hurdacı Şevki Kılıç, boş zamanlarında Millet Kıraathanesi'nde ilgi duyduğu alanlarda kitap okumaya devam ediyor.

Yeniden sınava hazırlanıyor

Bir yandan da üniversite sınavına hazırlanan Kılıç, tarih bölümünün ardından arkeoloji bölümünü de kazanmak için kolları sıvadı.

Şevki Kılıç, AA muhabirine, tarih bölümüne başladığında sınıf arkadaşlarının kendisini ilk başta öğretim görevlisi sandığını anlattı.

"4 yıllık tarih bölümünü 3 yılda, 3 gün devamsızlıkla tamamladım"

Mezun olmasına rağmen sınıf arkadaşlarıyla görüşmeye devam ettiğini belirten Kılıç, öğrenim hayatını şu ifadelerle anlattı:

Derslerimde başarı gösterince arkadaşlarım da hocalarım da benim gayet çalışkan bir öğrenci olduğuma inandılar. Daha önce Edirne Lisesinde Osmanlıca dersleri almıştım. Bitirme tezi olarak Dekanımız Prof. Dr. İlker Alp Bey bana Şükrü Paşa'nın Edirne ve Balkan Harbi Müdafaası'nı verdi.



Onu da başarıyla bugünkü harflere çevirerek mezun oldum. 4 yıllık tarih bölümünü 3 yılda, 3 gün devamsızlıkla 2019'da tamamladım.

"Tarihi bitirim, şimdi sıra arkeoloji bölümünde"

Arkeoloji merakının çocukluğundan bu yana devam ettiğini dile getiren Kılıç, "Ailemle yaşadığım Değirmenyeni köyünde 10 yaşlarındayken eski savaş yerlerinde arkadaşlarımla dolaşır şarapnel parçalarını toplardık. O gün bugündür merakım devam ediyor. Tarihe olan ilgimden dolayı tarih bölümünü bitirdim ancak ilk hedefim arkeoloji bölümüydü, şimdi sıra o bölümde." diye konuştu.

Kılıç, üniversite sınavına 4 yıl aradan sonra tekrar gireceğini, arkeoloji bölümünü kazanmak için yoğun çalıştığını aktardı.

"Öğrenmenin yaşı yoktur, her gece 50 sayfa kitap okumadan uyuyamıyorum"

Eğitim konusunda kendiyle yarıştığını, kitap okumayı çok sevdiğini vurgulayan Kılıç, sözlerini şöyle noktaladı: