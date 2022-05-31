Edirne'de bir kişi gaz kaçağından korkup çıktığı sundurmada mahsur kaldı

Edirne'de bir kişi gaz kaçağından korkup çıktığı sundurmada mahsur kaldı

Edirne'de evinde gaz kaçağı olduğundan şüphelenerek çıktığı apartmanın sundurmasında mahsur kalan yaşlı adamı, itfaiye kurtardı.

Edirne'nin Mithatpaşa Mahallesi Gazeteci Mehmet Karagöz Sokak'ta bulunan apartmanda oturan 70 yaşındaki Yaşar Jipka, evinde gaz kaçağı olduğundan şüphelendi.

Pencereden çıktığı sundurmada mahsur kaldı

1'inci kattaki evinin kapısının dışarıdan kilitli olması nedeniyle pencereden apartmanın sundurmasına çıkan Jipka, burada mahsur kaldı. 2,5 metre yüksekliğindeki sundurmada Jipka'yı gören mahalleli, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı

DHA'nın haberine göre bölgeye gelen ekipler, merdivenle Jipka'ya ulaşarak kurtardı. Jipka, evde gaz kaçağı olabileceğinden şüphelenmesi üzerine pencereden dışarı çıktığını söyledi. Sağlık ekibinin ambulansa aldığı Yaşar Jipka, tedaviyi kabul etmedi.





































