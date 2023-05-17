Edirne'de bir kişi göle dönen yola olta attı Edirne'de şiddetini artıran yağış sonrası araçlar yollarda kalırken, yollar göle döndü.

İHA

Edirne'de sabah başlayan yağış, öğleden sonra sağanağa dönüştü.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Mahsur kalan araçları vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışırken kimisinin yardımına ise itfaiye ekipleri yetişti.

Gölete olta attı, belediyeye tepki gösterdi

Bir vatandaş ise sanayi sitesi önünde oltayla balık tutarak, belediye yetkililerine tepki gösterdi.

Güney Çevre Yolu, Sanayi Sitesi Tren Garı civarı ve Tarihi Tunca Köprüsü de sağanak sebebiyle sular altında kaldı.

Yağışlar hafta boyunca devam edecek

Öte yandan hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte yağışların hafta boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.