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    Edirne'de bir talihli, Sayısal Loto'dan 836 bin lira kazandı

    Edirne'de 5 milyon TL ekstra ikramiyeli 'Çılgın Sayısal Loto' oynayan bir talihli, 7 rakamdan 5'ini doğru bilerek 836 bin 176,90 TL'nin sahibi oldu.
    • 11.10.2022 - 18:13
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 18:32
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    Edirne'de bir talihli, Sayısal Loto'dan 836 bin lira kazandı

    Çılgın Sayısal Loto'nun 8 Ekim çekilişinde 5 milyon TL'lik ekstra büyük ikramiyenin rakamları 14, 16, 30, 52, 63, 72, 28 ve 40 olarak belirlendi.

    Edirne'nin yanı sıra Eskişehir, Tekirdağ, Bursa ile İstanbul'un Bakırköy, Kadıköy ve Kağıthane ilçelerindeki toplam 7 kişi ise oynadıkları ilk 5 rakamla büyük ikramiyeyi paylaştı.

    Büyük ikramiye Edirne'deki talihliye vurdu

    Büyük ikramiyenin kazananı Edirne'de yaşayan bir talihli oldu. 7 rakamdan 5'ini doğru bilerek 836 bin 176,90 TL'nin sahibi olan kişinin kim olduğu henüz bilinmiyor.

    Edirne'de büyük ikramiyenin isabet ettiği bayi Serhad Ceylan, "Dün akşam bizim bağlı olduğumuz şirketten bir mesaj geldi. Yapılan incelemede, cumartesi günkü çekilişin Türkiye'de 7 tane bayiye isabet ettiği ortaya çıktı. Bir tanesinin de bizim bayimiz olduğunu gördük. Edirne'ye hayırlı uğurlu olsun. Biz bundan önceki yıllarda da birçok ikramiye verdik. Bu da güzel oldu. Talihli için de gayet işine yarayacağını düşündüğümüz iyi bir para. İnşallah bir dahaki sefere daha büyük rakamları Edirne'ye kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.

    Edirne'de bir talihli, Sayısal Loto'dan 836 bin lira kazandı VİDEO

    "Talihli kim bilinmiyor"

    Edirne'deki talihlinin kim olduğunu bilmediğini söyleyen Ceylan, "Şu anda herhangi bir şey yok. Bu işlerde tabii ki talihliler ilk önce kendilerini biraz saklar, ne yapacaklarını bilmezler. Normal karşılıyoruz. Yardımcı olacağımız herhangi bir şey varsa tahsilat konusunda yönlendirmelerimizi yaparız zaten. Kendisi İstanbul'a gidecek, parasını tahsil edecek." dedi.

    DHA'nın aktardığı bilgiye göre, talihlinin Bulgaristan'dan gelen turistlerden biri olabileceği iddialarına da cevap veren Ceylan, "Sanmıyorum. Edirne'de çok fazla Bulgaristan'dan gelenler var. Genelde 'Kazı Kazan' tarzı oyunlara rağbet gösteriyorlar ama belli de olmaz tabii ki." dedi.

    Edirne de bir talihli, Sayısal Loto dan 836 bin lira kazandı #1

    Edirne de bir talihli, Sayısal Loto dan 836 bin lira kazandı #2

    Edirne de bir talihli, Sayısal Loto dan 836 bin lira kazandı #3

    Edirne de bir talihli, Sayısal Loto dan 836 bin lira kazandı #4

    Edirne de bir talihli, Sayısal Loto dan 836 bin lira kazandı #5

    Edirne de bir talihli, Sayısal Loto dan 836 bin lira kazandı #6

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