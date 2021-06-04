Ulus Pazarı, 6 ay sonra yeniden kapılarını müşterilerine açarken, pazarın toparlanmasının birkaç ay süreceği belirtildi.

Edirne'de cuma günleri kurulan, Bulgaristan vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği ve alışveriş yaptığı Ulus Pazarı, Edirne Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden açıldı.

1 AYDA 200 BİNDEN FAZLA KİŞİ GELDİ

Aralık ayında kapatılan pazar, özellikle o dönemde, Bulgaristan vatandaşlarının gözde yerlerinden biri haline gelmişti.

Edirne'ye gelerek hemen hemen her ihtiyaçlarını kent merkezindeki esnaftan karşılayan Bulgaristan vatandaşlarının sayısı, 1 ayda 200 binden fazla kişiye ulaşmıştı.

Edirne'de, Bulgar turistlerin akın ettiği Ulus Pazarı yeniden açıldı VİDEO





"PAZARIN TOPARLANMASI BİRKAÇ AY SÜRER"

Pazarın tekrar açılmasıyla ilgili açıklamada bulunan Ulus Pazarı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Reisoğlu, “Pandemi sürecinde tabi ki ülkemiz ve Edirne'miz sıkıntılı günler geçirdi.

Özellikle pandemi sürecinde valilik ve belediyelerin yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz.

Ulus Pazarı tabii ki bölgenin en büyük pazarlarından bir tanesidir. Bölgenin halklarını burada toplayan büyük bir pazardır.

Pandemi sürecinde en baştan dediğimiz gibi önce tedbir alınması gerekiyor. Salgının biraz azalması, bittiği anlamına gelmiyor.

Yine vatandaşlarımızın sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını elden bırakmamaları gerekiyor.

Bugün Ulus Pazarımız 6 ay sonra tekrar açıldı. Pazarın toparlanması birkaç ay sürer.

Şimdilik yüzde 20'lik bir yoğunluk var. Yavaş yavaş eski günlerine doğru hareket edecektir. Bulgar turistlerin sayısı çok az, önümüzdeki günlerde artacaktır” ifadelerini kullandı.





BULGARİSTAN VATANDAŞLARI, PCR TESTİ YAPTIRMADAN GELECEK

Pazarın açılmasını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle evde çok sıkıldıklarını, pazara gelerek alışveriş yaptıklarını söyledi.

Öte yandan, koronavirüs aşılarının iki dozunu yaptırıp aşı sertifikası alan Bulgaristan vatandaşlarının, Edirne'ye PCR testi yaptırmadan gelebilecekleri bildirildi.



