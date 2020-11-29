Pazar yerleri ve AVM'lerde denetimleri artıran yetkililer, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

Bulgaristan'dan ziyaretçilerin özellikle hafta sonları akın ettiği Edirne'de koronavirüs denetimler sıklaştırıldı.

1 Eylül itibarıyla karantina sürecinin kaldırıldığı Bulgaristan'dan her hafta sonu Edirne'ye akın eden Bulgar ziyaretçiler, kentte yoğunluk oluşturmayı sürdürüyor.

Bulgaristan ve Türkiye'de vaka sayılarının artmasıyla kentteki polis ve zabıta ekipleri de denetimlerini yoğunlaştırdı.

BULGARCA UYARI ANONSLARI

Özellikle kentte pazar yerleri, tarihi çarşılar ve AVM'ler gibi bölgelere ağırlık veren ekipler, burada hem Bulgarca hem de Türkçe anons yaparak, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Pazar yerlerinde zabıta ekipleri ile ortaklaşa çalışan polis ekipleri, gün boyu gezerek hem esnafın hem de vatandaşların maske takmalarını istedi, hem Bulgarca hem de Türkçe uyarı anonsları yapıldı.

Edirne'de Bulgarca anonslarla koronavirüs uyarısı ViDEO

HİJYEN NOKTALARI OLUŞTURULDU

Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulayan ekipler, koronavirüsle mücadelede göz açtırmadı. Öte yandan pazar yerinin belirli bölgelerine de vatandaşlar için hijyen noktaları da oluşturularak önlemler artırıldı.

CADDELER SIK SIK DENETLENİYOR

Kentte, ekiplerin bir diğer ağırlık verdiği noktalar arasında, en kalabalık bölgelerden Saraçlar ve Çilingirler Caddesi yer aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle Bulgar vatandaşların yoğunluk gösterdiği noktalarda gün boyu dolaşarak uyarılarda bulundu.

Paket servis yapan lokantalardan aldıkları yiyecekleri cadde ortasında yiyen komşu ülke vatandaşlarını uyaran ekipler, maske takmayanlar için de cezai işlem uyguladı.

TOPLU ULAŞIMDA MASKE VE MESAFE UYARISI

Koronavirüsle mücadele kapsamında ekipler, kentteki toplu taşıma araçlarını da her gün denetliyor. Ana arterlerde uygulama noktası kurulurken, hem taksiler hem de şehir içi taşıma yapan minibüslerde sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı.

Şoförlerin, araçlarında hem dezenfektan hem de yedek maske bulundurup bulundurmadığını kontrol eden poli ekipleri, sık sık uyarılarda bulundu.

"DENETİMLER ARTARAK DEVAM ETMELİ"

Kentte taksicilik yapan Yusuf Gusinyeli, araçlarında sürekli dezenfektan ve yedek maske bulundurduklarını ifade etti.

Gusinyeli, "Denetimler çok güzel. İnşallah bu pandemi biter. Biz kendimiz elimizden geldiği kadar önlem alıyoruz. Maskemiz ve dezenfektanımız var. Maskesiz binerse müşterilerimiz hemen maske veriyoruz. Umarız denetimler artarak devam eder." dedi.

Taksicilerden Ömer Kanarya ise denetimlerin sürekli olması gerektiğini belirterek, "Uygulamalar çok güzel. Sürekli olması lazım. Edirne maske ve mesafe konusunda kurallara uyan bir şehir. Maskesiz müşterimiz genelde olmuyor. Umarım bir an önce bu pandemi biter." diye konuştu.