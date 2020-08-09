Edirne'de çeltik tarlası, doğal stüdyo oldu

Tarım ve turizmin buluşturulduğu çeltik tarlasında fotoğrafçılar, en güzel kareleri yakalamaya çalıştı.

Edirne'de Çeltik Tarla Günleri Fotoğraf Etkinliği düzenlendi.

Tarla girişinde etkinliğe katılanların ateşleri görevlilerce ölçüldü ve maske dağıtıldı.

Fotoğrafçılar, Trakya'da çiftçilerin "beyaz altın" olarak adlandırdığı çeltik tarlalarında en güzel kareyi yakalamak için çaba harcadı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, tarım ve turizmi bir araya getirdiklerini söyledi.

ÇELTİK TARLASINDA POZ

Türkiye'deki çeltiğin yüzde 50'sinin Edirne'de üretildiğini belirten Soytürk, "Fotoğraf sanatçılarımıza gerekli tedbirleri aldırarak güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Pandemi sürecinde biraz nefes almaya ihtiyacımız var bugün hep birlikte güzel kareler yakaladık. Sayın Valimiz Ekrem Canalp'e ve fotoğraf tutkunlarına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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"İSTEDİĞİMİZ POZLARI VERDİREBİLİYORUZ"

Bölgenin ürünlerinden lavanta, ayçiçeği ve çeltikle ilgili etkinlikler yaptıklarını anlatan Soytürk, gelecek yıl buğday hasadının ardından balya ve arıcılık konularını içeren etkinlikler planladıklarını da anlattı.

Fotoğrafçı Serdar İyiiz de düzenledikleri etkinliklerle bölgenin ürünlerine ve fotoğraf sanatına katkı sağladıklarını ifade etti.

Etkinliklerde fotoğrafçıların doğal alanlarda çalışmalar yaptığını söyleyen İyiiz, "Kendi fotoğraflarımızı daha rahat bir şekilde zenginleştiriyoruz. Modellerimize doğal stüdyoda istediğimiz pozları verdirebiliyoruz. O bakımdan bu etkinliklerin fotoğrafçılara ciddi katkıları var." şeklinde konuştu.