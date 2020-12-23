Edirne’de yaşayan ve geçimini hurda toplayarak sağlayan Yılmaz Kayıttaş, el arabasına kurduğu müzik sistemi ile mutlu oluyor.

Edirne’nin Menzilahır Mahallesi’nde yaşayan Yılmaz Kayıttaş, sabahtan akşama kadar sanayi sitesinde dükkan dükkan gezerek, ekmek parası kazanabilmek için el arabasıyla metal içecek kutusu topluyor.

Hasta annesine de bakmakla yükümlü olduğunu söyleyen Kayıttaş, el arabasına kurduğu müzik sistemi ile hem kendisinin moralini yüksek tutuyor, hem de çevresine adeta neşe saçıyor.

Sanayi esnafları tarafından da tanınan ve sevilen Kayıttaş, çalışabileceği başka bir iş bulamadığı için bu işi yaptığını söylüyor.

Edirne'de ekmek mücadelesinde eğlencesini de yanında taşıyor VİDEO

"ROMAN'IZ BİZ NEŞELİYİZ"

Kayıttaş, “Ekmek parasını kazanıyoruz. İş yok güç yok çalışamıyoruz. Arabamla gezerken müzik dinliyorum. Neşeliyim, Roman'ız biz neşeliyiz. Damar, Müslüm Gürses, Orhan Esen, Kibariye, Orhan Gencabay, roman havaları, disko müzikleri dinliyorum. İnsanlar beni görünce seviniyorlar, eğleniyorlar. Hızırellez, kakava şenlikleri olsun biz eğlendiriyoruz insanları. Sabahtan başlıyorum çalışmaya, akşama kadar el arabasıyla çalışıyorum. Müziği duyunca oynayanlar oluyor, ben de oynuyorum.” dedi.

"HASTA ANNEME BAKIYORUM"

Kayıttaş, “Buradan kazandığım para geçimimi sağlamak için yetmiyor. Hasta annem var, ameliyat oldu ben bakıyorum. İlaçlarını alıyorum, paramız yetmiyor ama geçinmeye çalışıyoruz. Menzilahır mahallesinde oturuyorum.” ifadelerini kullandı.















