Edirne'de izci imam, gençlere doğa sevgisini aşılıyor

İmam Talha Karaca, Kur'an kursu öğrencilerini oymakbaşı sıfatıyla izci kamplarına götürerek doğa sevgisi aşılıyor.

Edirne'nin Budakdoğanca köyünde görevli 28 yaşındaki imam Karaca, 12 yaşında izciliğe merak saldı.

Ortaokul çağlarında başladığı izcilik eğitimlerinde oymakbaşılığa kadar yükseldi.

İmam olduktan sonra da doğadan ve izcilik faaliyetlerinden hiç kopmadı.

İzci lideri oldu

Geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye İzcilik Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında Edirne'deki 15 din görevlisi gibi kursa katılıp izci lideri oldu.

Daha sonra hem Kur'an kurslarına katılan öğrencilerle teorik hem de doğada pratik izcilik eğitimleri vermeye başlayan Karaca, öğrencilerine doğa sevgisi vermeye devam ediyor.

"Sosyal faaliyetlerde bulunuyoruz"

Karaca, yaptığı açıklamada, eğitimlerde öğrencilere izcilik kuralları, kamp yapma, çadır kurma, izci oyunları ve marşlar öğrettiğini söyledi.

Yaz döneminde de kamp faaliyetleri yaptıklarını anlatan Karaca, "Buradaki amacımız Kur'an kursu talebelerimizi milli, manevi değerlerine sahip aynı şeklide dinamik, bedence, fikirce ve ahlakça uyanık olarak yetiştirmektir." dedi.

Eğitimlerle öğrencilerin hem dünyevi hem de manevi anlamda gelişimlerini sağladığını ifade eden Karaca, şunları kaydetti:

"Sosyal faaliyet açısından öğrencilerimizle Milli Ağaçlandırma Günü'nde Süloğlu ilçemizde fidan diktik. Aynı şekilde öğrencilerimizde 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmine gittik.

Bu tarz sosyal faaliyetlerde de bulunuyoruz. Sadece kamplardan kamplara değil onların kendi gelişimlerini toplumsal manada etkileyecek yani bir ekip ruhu, oba ruhu ile hareket etmelerini sağlamalarını amaçlıyoruz."





"Ahlaki kazanımları açısından önemli bir adım"

AA'nın haberine göre; Talha Karaca, gençlere örnek olacak projeler ve faaliyetler ortaya koymaya çalıştığını vurguladı.

Cübbe yerine izci fularıyla görenlerin en başta şaşırdığını ifade eden Karaca, "Gençler bizleri mihrapta cübbe ve sarıkla görmeye alıştılar ama cübbemizi çıkartıp izci fularımızı taktığımız zaman ilk başta inanamıyorlar. Bir imamın kamp yapabileceğini onlarla oyun oynayabileceğini, onlarla yemek yiyebileceğini gördükleri zaman kendileriyle içselleştiriyorlar. Hoca talebe ilişkisinden daha çok ağabey - kardeş ilişkisine gitmiş oluyoruz. Bu durum da gerek eğitimleri gerek ahlaki kazanımları açısından önemli bir adım." diye konuştu.

"El birliğiyle iş yapmayı öğreniyorlar"

15 Temmuz Şehitler Yatılı Kur'an Kursu Öğreticisi Yiğitcan Çağlı da Talha Karaca'nın eğitimlerinde kurstaki öğrencilere el birliğiyle iş yapabilmeyi öğrettiğini söyledi.

Karaca'nın eğitimlerde anlattıklarıyla öğrencilere kendilerini geliştirme açısından katkıda bulunduğunu ifade eden Çağlı, "İzcilik faaliyetlerinin yanı sıra güreş, yüzme ve futbol gibi sportif faaliyetlerde de bulunuyoruz. Kurslarımızda dini eğitimin yanı sıra aynı zamanda sportif faaliyetler de gerçekleştiriyoruz." dedi.

Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 15 Temmuz Şehitler Yatılı Kur'an Kursu öğrencisi Muhammet Numan Kuşçu, izcilik eğitiminde ekip ruhu kazandıklarını ve etkinliklerle sosyalleştiklerini kaydetti.

Kur'an Kursu öğrencilerinden Hasan Can Kömür de izcilik eğitiminde çadır kurmayı, izci selamı vermeyi, kamp yapmayı öğrendiğini anlattı.

Kur'an Kursunda sosyalleştiklerini dile getiren Kömür, izcilik eğitiminin yanı sıra futbol, okçuluk, güreş ve yüzme eğitimi de aldıklarını kaydetti.