Edirne'de 'Kakava ateşi' yakıldı Yerli ve yabancı turistlerin katıldığı şenlikte toplanan odun yığınlarını ateşe verdiler. Yapılan konuşmalarda, Edirne'nin marka şehir olduğu vurgulandı.

AA

Edirne'de, Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında ateş yakıldı.

Çok sayıda turist, şenliklere katılmak üzere kenti ziyaret etti. Kutlamaların adresi olan Sarayiçi'nde müzik eşliğinde eğlence düzenlendi.

Geleneksel kıyafetler giyen Roman müzik topluluklarının hareketli ezgilerine eşlik eden turistler renkli görüntüler oluşturdu.

Kanuni Köprüsü'nde oluşturulan kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde ateşin yakılacağı alana geldi.

Tarihi bir gün

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin tarihi günlerinden birini yaşadığını söyledi.

"Herkesi misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz"

Hıdrellezin barış ve mutluluğun, birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu ifade eden Vali Sezer, şöyle dedi:

Tarihin, medeniyetin, huzurun, barışın simgesi Edirne'ye yurt içi ve yurt dışından gelen herkesi misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

'Kakava ateşi'ni yaktılar - FOTO GALERi

Sezer, Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nin uluslararası kültürel bir değer olduğunu anımsattı.

"Bolluk ve bereket için yanmasını diliyorum"

Bu değerin Edirne'de bulunmasının büyük bir şans olduğu söyleyen Sezer, şöyle konuştu:

Kakava ateşinin bolluk ve bereket için yanmasını, sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum.



Aynı zamanda dilekler dileniyor tüm dileklerin gönlünüzce olmasını dünyaya güzellikler getirmesini temenni ediyorum.

Edirne marka şehir

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da koordineli bir hazırlık döneminin, başarılı bir organizasyonun ortaya çıkmasına katkı sunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Akın, dostluğun, kardeşliğin ve barışın kenti Edirne'nin bir marka şehir olduğunu ifade etti.

Bereket ve mutluluk dilediler

Kakava ateşinin, bereketin, demokrasinin, barışın, mutluluğun, adaletin, sağlığın, insanca yaşamanın ateşi olmasını dileyen Akın, şenliklerin hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya ve Çeribaşı Fikri Ocak da konuşma yaptı.

Odun yığınlarını yaktılar

Konuşmaların ardından Kakava ateşini simgeleyen odun yığınları, Vali Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Belediye Başkanı Akın, Çeribaşı Ocak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diğer protokol üyelerince tutuşturuldu.

Ateşin üstünden atladılar

Daha sonra katılımcılar ateşin üstünden atlayıp, ateş çevresinde dans etti. Fotoğraf sanatçıları da renkli görüntüler çekme imkanı buldu.

Konser ve dans gösterileriyle süren kutlamalar, yarın şafak sökmeden Tunca Nehri kenarında yapılacak programla devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)