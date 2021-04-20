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    Edirne'de kedi kurtarma operasyonu

    Edirne'nin Keşan ilçesinde telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 20.04.2021 - 15:59
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 16:08
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    Edirne'de kedi kurtarma operasyonu

    Edirne'nin Keşan ilçesi İspat Cami Mahallesi Çayır Sokak'ta çıktığı ahşap telefon direğinde mahsur kalan kediyi görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

    MERDİVENLER İNDİRİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Keşan Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki direkte telefon kablosuna tutunan kediyi merdiven yardımıyla kurtararak indirdi.

    Sağlık durumu iyi olan kedi, koşarak gözden kayboldu.

    kedi kurtarma

    kedi kurtarma

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