- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Edirne'de kedi kurtarma operasyonu
Edirne'de kedi kurtarma operasyonu
Edirne'nin Keşan ilçesinde telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- DHA
- 20.04.2021 - 15:59
- Güncelleme : 20.04.2021 - 16:08
Edirne'nin Keşan ilçesi İspat Cami Mahallesi Çayır Sokak'ta çıktığı ahşap telefon direğinde mahsur kalan kediyi görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.
MERDİVENLER İNDİRİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Keşan Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki direkte telefon kablosuna tutunan kediyi merdiven yardımıyla kurtararak indirdi.
Sağlık durumu iyi olan kedi, koşarak gözden kayboldu.