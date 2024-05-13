Edirne'de kıraathane kapısı kadınlara açıldı: Sohbet edip okey oynandı Semtte bulunan bir kıraathanenin kapıları kadınlara açılırken kadınlar işletmeyi dolup taşırdı. Uygulamanın ilk gününde sohbet edip okeye oynanırken bu uygulamanın, ayda en az 1 kez gerçekleştirileceği belirtildi.

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İHA

Edirne’de düzenlenen uygulama, kadınların yüzünü güldürdü.

Kirişhane semtinde bir kıraathanenin kapısı kadınlara da açıldı.

Okey oynayıp sohbet ettiler

Kıraathanede buluşan kadınlar, hem sohbet etti hem de okey oynadı. Uygulamanın ilk gününde kıraathaneyi dolduran kadınlar, çaylarını yudumlarken bir yandan da sohbet etti.

Görenlerin dikkatini çektiği kıraathane, ayda en az 1 kez kapısını kadınlara açacak.

"Kadınlar ev işlerini bırakıp gönüllerince eğlendi"

Mahalle sakinlerinden Zuhal Azseven, "2 saat de olsa kadınlarımız ev işlerini bir kenara bırakıp gönüllerince eğlendi. Hep birlikte mahallenin kadınları olarak burada buluşup çayımızı kahvemizi yudumladık." açıklamasında bulundu.

Ayda 1 kapılarını kadınlara açacak

Diğer kadınlar da eğlenceli anlar yaşadıklarını anlattı. İşletmeci Semih Çınar, ilk uygulamanın kadınlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirterek en az ayda 1 kez kapılarını kadınlara açacaklarını söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)