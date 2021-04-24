Edirne'de sokak kısıtlamasında denetimler aralıksız devam ediyor. Denetimler kapsamında, evinden uzak marketlere gidenlere ceza kesildi.

Edirne'de sokak kısıtlaması kapsamında başka semtlere market alışverişine giden kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereği işlem yapıldı.

KONTROL NOKTALARI OLUŞTURULDU

Kentin ana caddelerinde kontrol noktası oluşturan ekipler, kendi mahallesi dışında araçlarıyla ya da yaya olarak markete gidenlere ceza kesti.

Ayşekadın semtinde oturan ancak Kaleiçi'ne market alışverişi için giden bir genç, polis ekiplerince durduruldu. Genç, polisin "Nereye gidiyorsun?" sorusuna "Markete" yanıtını verdi. Başka semte veya mahalleye alışveriş için gidemeyeceği, evine en yakın markete gidebileceği hatırlatılan gence cezai işlem uygulandı.

Edirne'de kısıtlamalara uymayanlara ceza kesildi VİDEO

ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık haritasına göre, Edirne'de 10-16 Nisan'daki vaka oranı 590,05 olarak açıklanmıştı. Önceki haftaya göre artışın devam ettiği, haritada kırmızı renkteki kentte bazı kişilerin ise kısıtlamaya aldırış etmemesi dikkat çekti.

EKİPLERDEN 'SOSYAL MESAFE' UYARISI

Marketlerin önünde kuyrukların oluştuğu bölgelerde polis ekipleri, gün boyu denetimlerini sürdürdü.Kentte polis ekipleri, yolcu taşımacılığı yapılan minibüslere yönelik de uygulama gerçekleştirdi.

Durdurulan araçlardakilerin kısıtlamadan muaf olduğuna dair belgeleri kontrol edilirken, sosyal mesafeye uymaları yönünde de uyarılarda bulunuldu.