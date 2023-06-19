Edirne'de lavanta tarlasında şenlik! Trakya havaları renkli anlar oluşturdu Edirne'de bu yıl 6’ncısı düzenlenen 'Lavanta Tarla Günleri' çerçevesinde düzenlenen şenlikler, renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, lavanta tarlasında halay çekerek eğlenceli dakikalar yaşadı.

Edirne'nin dillere destan lavanta tarlaları, bu yıl yine şenliklere sahne olmaya başladı.

Edirne Valiliği himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği Lavanta Tarla Günleri, birçok bölgeden gelen vatandaşları Edirne'de buluşturdu.

Düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, lavanta tarlalarına akın etti.

Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde bulunan lavanta bahçesinde onlarca kişi aynı anda damat halayı çekti.

Vatandaşlar lavanta tarlalarına akın etti

Vatandaşların Trakya havaları eşliğinde saatlerce süren eğlencesi ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkardı. Lavanta bahçesine akın eden vatandaşlar, doyasıya eğlenmenin tadını çıkardıklarını söyledi.

Lavantaların tonlarını fon olarak kullanan vatandaşlar, şapka ve gözlük gibi aksesuarlar kullanarak fotoğraf çekildi. Lavanta tarlasını görüntülemek isteyen çok sayıda fotoğraf tutkunları da lavanta tarlasında yerini aldı.

Önümüzdeki günlerde başlatılacak hasat ile elde edilecek ürünler, enstitü bünyesinde bulunan tesislerde lavanta yağı olarak üretilecek.