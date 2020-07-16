Edirne'de leylekler, tarihi binalara yuva yaptı

Osmanlı döneminde hastane olarak kullanılan tarihi binadan arta kalan sütunlar ile aynı dönemde koza fabrikası olarak kullanılan binanın çatısına leylekler yuva yaptı.

Leylekler, göç yolunda üremek için mola veriyor.

Edirne'de yer alan, Balkan ve Çanakkale savaşlarında hastane olarak kullanılmak üzere Osmanlı döneminde yapılan tarihi yapının duvarı ve şu anda atıl durumda olan Dilaverbey Mahallesi'ndeki tarihi koza fabrikasının çatısı, göç eden leyleklere yuva oldu.

BÖLGENİN ZENGİNLİĞİNDEN FAYDALANIYORLAR

Tarihi binalarda yavrularını büyütüp, kış gelmeden göçen leyleklerin Edirne'yi tercih etmesinin sebebi, bölgede Tunca ve Meriç Nehri olmak üzere çeltik, (pirinç) tarlaları olması.

Edirne'de 1 milyon 200 bin dönüm çeltik ekili arazilerde kurbağa, yılan, balık ve tarla faresi gibi hayvanları avlayarak beslenen leylekler, kent merkezinin yanı sıra köylerde evlerin çatısı ile elektrik direkleri gibi yerlere yuva yaparak barınıyor.

MAHALLELİ MİSAFİRLERİNDEN MEMNUN

Dilaverbey Mahallesi'nde oturan Hasan Pehlivan, leyleklerin her yıl tarihi koza fabrikası üzerine yuva yaptığını belirterek, "Leylekler mart ayının 30'nda geliyor. Ben bu mahalleye taşınalı 30 yıl oluyor ve her yıl leylekler bu tarihi bina üzerine yuva yapıyor. Burada camiye namaz kılmaya geldiğimizde gagalarıyla ses çıkartmaları çok hoşumuza gidiyor. Bu leylekler bizim leyleklerimiz ve burada olmaları çok hoşumuza gidiyor" dedi.

SICAKLARIN HABERCİSİ

Leyleklerin mahallelerinde olmalarından çok mutlu olduklarını ve tarihi bina üzerinde anne leyleğin yavrularına çok iyi baktığını belirten Sedat Çelik, "Leylekler bahar mevsiminde buraya geliyorlar. Bunlar Edirne'ye sıcakların geldiğinin habercisi. Bu hayvanlar yılda bir kere yavru yapıyorlar. Sadece 2 yumurta yapıyor anne leylek. Leylekler yavrularına çok iyi bakarlar" dedi.

NÖBETLEŞEREK AVLANIYOR

Leylekleri yuvalarında sürekli izlediğini anlatan Çelik, "Ben onları yuvalarında izliyorum, böylesi olmaz diyorum. Avladığı avlarını yavrusunun ağzına getirip besliyor. Bir günde 5-6 defa yavrusunu beslediğini gördüm. Yuvada her zaman bir leylek kalıyor, anne leylek ava giderse erkek bekliyor. Nöbetleşerek avlanıyorlar. Leylekler özelikle balık, kurbağa yılan avlıyorlar. Çok sevimli hayvanlar mahallemizde olmalarından çok mutluyuz" diye konuştu.